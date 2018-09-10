KYK yurt başvuru sonuçları sorgula E devlet KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak

KYK yurt sonuçları sorgula E devlet KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca öğrenci KYK yurt başvurularını tamamladı. KYK yurt başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçları, müracaat işlemini tamamlayan öğrencilerin sorguladığı hususlar arasında yer aldı. Yurt başvuru işlemini gerçekleştiren binlerce öğrenci, YURTKUR'un yapacağı sonuç açıklamalarına kilitlendi. Diğer taraftan KYK yurt başvurusu için ise son güne girildi. 3 Eylül'de başlayan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları için süreç bugün 23.59'da son bulacak. Henüz e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlamayan üniversiteli adayları, nasıl başvuru yapılacağını araştırıyor. KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifrenizi kullanarak kimliğiniz doğrulandıktan sonra sisteme giriş yapınız ve işleme devam ediniz. İlgili arama kısmına yurt başvurusu yazınız. . Başvurunuzu yapmadan önce bilgilendirme metnini dikkatlice okuyunuz, ardından "Kabul Ediyorum" kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz. Açılan ekranda size ait kimlik bilgileri yer alacaktır. Kimlik bilgilerinizi kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz. Ardından ilgili kutucuğu işaretleyerek işleminize devam ediniz. Devamı star.com.tr’de yer alıyor…

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl yurt başvuru sonuçlarının Eylül ayı içerisinde açıklandığı düşünüldüğünde ise, bu sene yapılan başvuruların da Eylül ayı sonuna doğru açıklanmasını öngörmemiz mümkün.

Yurt başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili bir açıklama paylaşıldığında star.com.tr'den bulabilirsiniz. Sonuçlarla ilgili olarak http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden de takip etmeniz mümkün.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifrenizi kullanarak kimliğiniz doğrulandıktan sonra sisteme giriş yapınız ve işleme devam ediniz.

İlgili arama kısmına yurt başvurusu yazınız. . Başvurunuzu yapmadan önce bilgilendirme metnini dikkatlice okuyunuz, ardından "Kabul Ediyorum" kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.

Açılan ekranda size ait kimlik bilgileri yer alacaktır. Kimlik bilgilerinizi kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz. Ardından ilgili kutucuğu işaretleyerek işleminize devam ediniz.

Öğrenim bilgilerinizi kontrol ediniz.

Başvuru Alanı iki seçenekten oluşmaktadır: ÖSYM ve ARASINIF.

2018-YKS ile Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıt Yaptırdıysanız ÖSYM;30 Haziran 2018 ve öncesinde bir Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıtlı iseniz (Yurtiçi/Yurtdışı Değişim Programı Öğrencileri dahil, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri hariç) ARASINIF öğrencisi olarak başvuru yapmanız gerekmektedir.

Başvuru Alanını ÖSYM olarak işaretlediyseniz başvuru türü sadece ön lisans ve lisans olarak; Başvuru Alanını ARASINIF olarak işaretlediyseniz başvuru türü "ön lisans ve lisans " şeklinde sıralı olarak görülecektir. Size ait olan öğrenim türünü seçiniz ve işleme devam ediniz.

Başvuru yaptığınız bölümünüzün bulunduğu il/ilçe bilgilendirme metnini dikkatli inceleyiniz ve doğruluğundan emin olduktan sonra "Okul/Fakülte/Bölüm/Sınıf bilgilerimde hata olduğu takdirde yurtta kayıtlı kaldığım günlerin ücretini ödeyerek yurttan kaydımın silinmesini kabul ediyorum" kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.

Güncel iletişim bilgilerinizi kontrol ederek iletişim bilgilerinizde değişiklik var ise "Profilim " kısmından bilgilerinizi güncelleyerek işleme devam ediniz.,

Özel ve Özür Durumunuz var ise ilgili seçeneği seçerek işleme devam ediniz.

Nüfus İl Müdürlüklerinden temin edeceğiniz Nüfus Kayıt Örneğinizi inceleyiniz ve anne baba durumunuza uygun olan seçeneği seçiniz. Nüfus kayıt örneği Anne-baba durumunuza uygun içerik taşımıyorsa mevcut olan durumu beyan ederek işleme devam ediniz.

Açılan ön izleme sayfasını dikkatlice inceleyiniz. Bilgilerinizi doğru olarak girdiğinizden eminseniz "Başvur" kutucuğuna tıklayarak başvurunuzu onaylayınız.

"Başvurunuz başarıyla alınmıştır." Bilgilerinizde değişiklik olması halinde başvuru süresinin sonuna kadar başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Yurt Başvuru Sonuçlarını www.kyk.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. Onaylamış olduğunuz başvurunuzu isteğiniz doğrultusunda "Yazdır" butonu ile yazdırabilirsiniz.

KYK YURT ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: KYK yurtlarına zam yok



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız." dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite hayatına bu yıl başlayacak gençleri selamlayarak, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz, ülkemizin her şehrinde tüm hazırlıklarını yaptı ve yeni heyecanla öğrencilerimizi bekliyor. Gençlerimizin huzuru, güveni, mutluluğu bizim en büyük önceliğimiz. Çabamız ülkemizin bütün imkanları ve kaynaklarıyla onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak. Huzuru, güveni, mutluluğu esas alan Bakanlığımızın yurtları, gençlerimizin evi, yurdu, yuvası. Başımızın tacı olan gençlerimiz için her türlü fedakarlığa hazırız." ifadelerini kullandı.



Bu bağlamda Bakanlığa bağlı yurtlarda kalacak yaklaşık 700 bin üniversiteli gence ve ailelerine önemli bir müjdeleri olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:





"Evet bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız. Oluşturulmak istenen ekonomik baskılara karşı direncimizi ve gücümüzü ortaya koymak adına yurt ücretlerine zam yapmama kararı aldık, bunu da ekonomik baskılara karşı anlamlı bir duruş olarak görüyoruz. Gençlerimize ve yurtlarımıza dair destekleri ve ücret politikasındaki bu karardaki katkıları nedeniyle Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza gençliğimiz ve Bakanlığımız adına şükranlarımı sunuyorum."

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?



2018 -2019 Öğretim Döneminde Yönetim Kurulumuzca öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt yatak ücreti 150 TL olarak belirlenmiştir. Standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti ise 160-265 TL arasındadır.

KİMLER KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU YAPABİLİRLER BAŞVURU ŞARTLARI NELER

Ön lisans öğrencileri

Lisans öğrencileri

Açık Öğretim öğrencileri (Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri (hazırlık sınıfında burs verilmez)

Vakıf Üniversitesi öğrencileri

LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler (öncelikli olarak)

Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler

Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler

İkinci öğretim de okuyan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KİMLER KYK BAŞVURUSU YAPAMAZLAR

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenci

Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında , en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

İşe başlayamayan öğrenciler borcunu erteletebiliyor: Öğrenciler aldıkları kredi-burs miktarını üniversiteyi bitirdikten 2 yıl sonra geri ödenmeye başlıyor. İşe başlayamayan öğrenciler borcunu erteletebiliyor.

Beslenme yardımı: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), öğrencilere barınma, kredi ve burs imkânının yanı sıra beslenme yardımı da yapıyor. KYK yurtlarında kalan öğrenciler ayda 240 lira beslenme yardımı alıyor.