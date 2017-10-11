KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranı sonuc.kyk.gov.tr

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. KYK yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı haberimizde sizlerle. Vatandaşlar heyecanla KYK yurt sonuçları ile ilgili açıklamaların yapılmasını bekliyorlar. Yurt sonuçlarının ardından KYK yurt kayıtları nasıl yapılır sorusu araştırılmaya başlanıyor. Devlet yurtları, uygun fiyatlı, konforlu ve üniversite yerleşkelerine yakın olmaları sebebiyle vatandaşlar tarafından çok sık tercih ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvurularını ilk olarak Ağustos ayı içerisinde aldı. 11 Eylül Pazartesi günü başlayan yedeklerin yerleştirilme süreci, KYK yurtlarında yer olması halinde her perşembe ve pazartesi olmak üzere devam ediyor. 14 Eylül Perşembe günü ikinci kez, 18 Eylül Pazartesi günü ise üçüncü kez gerçekleştirilen planlı yerleştirmelerin ardından, boş kontenjan yerleştirmeleri devam ediyor. Pazartesi ve Perşembe günleri KYK resmi internet sitesi sonuc.kyk.gov.tr üzerinden sonuçları vatandaşlara duyuruyor. KYK yurt sonuçları ile ilgili merak edilen birçok bilgi haberimizde sizlerle.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı; yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için yurtlar yapmak ve bunların işletmesini sağlamak, beslenme yardımı yapmak, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle milli ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak, yükseköğrenim öğrencilerine kredi veya burs vermek, öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştırmaktır.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK yedek yurt sonuçlarının 10.'sı heyecanla bekleniyor. En son 9. ek yerleştirme sonuçlar 9 Ekim tarihinde açıklandı.Haberimiz içerisindeki link üzerinden sonucunuza açıklanır açıklanmaz ulaşabilirsiniz.

KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRME YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

11 Eylül Pazartesi günü başlayan yedeklerin yerleştirilme süreci, KYK yurtlarında yer olması halinde her perşembe ve pazartesi olmak üzere devam ediyor. 14 Eylül Perşembe günü ikinci kez, 18 Eylül Pazartesi günü ise üçüncü kez gerçekleştirilen planlı yerleştirmelerin ardından, boş kontenjan yerleştirmeleri devam edecek.

Gençlerin barınma talebini karşılamaya yönelik yıl içerisinde de yurt açma faaliyetlerini sürdüren KYK, bünyesine dahil ettiği yeni yurtlara ve mevcut yurtlarında boşalan yerlere öğrencileri yerleştirmeye 18 Eylül tarihinden sonra da her perşembe ve her pazartesi günü devam edecek.

2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrencilerin başvurularını alan KYK; ek kontenjan ve özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan, ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvurularını almaya hazırlanıyor.

30 Haziran 2017 tarihinden sonra yatay/dikey geçiş yapan, ek kontenjan ve özel yetenek sınavı ile bir yükseköğrenim programına yerleşen, ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

ÖSYM’nin sonuç açıklama ve YÖK’ün kesin kayıt tarihlerine göre başvuru tarihlerini belirleyen KYK, yurt başvurularını tüm üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yatay/dikey geçiş yapan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından alacak.

YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

KYK yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin temel olarak yapması gereken iki şey bulunuyor: süresi içinde ilk kayıt ücretini ödemek ve e-Devlet üzerinden taahhütnameyi okuyup onaylamak.

Ödemeler Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerden ya da KYK’nın internet sitesinden gerçekleştirilebiliyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, ödeme ekranından T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yapıldığında otomatik olarak çıkıyor.

İlk kayıt ücretini ödemek için veilen süre yerleştirme tarihine göre belirleniyor. Dolayısıyla yurt hakkı kazanan öğrenci, kendisi için verilen süreyi sonuç görüntüleme ekranından görebilecek.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenci yine belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden taahhütname onayını gerçekleştirdikten sonra KYK yurtlarında barınmaya başlayabilecek.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.