LGS ne zaman 2018 MEB LGS örnek sorular puan hesaplama nasıl yapılır? Veliler ve öğrenciler sıklıkla bu soruların yanıtlarını araştırıyor. Yeni sistem olan (LGS) Liseye Geçiş Sınavından ilk örnek sorular geldi. Toplamda 90 soru yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı, 40 sayısal ve 50 sözel soruyu erişime açtı. Öğrencilerin bulunduğu her bölgede, her okul türünden en az 9 okul yer alacak. Öğrenciler, zorunlu 5 tercih yapacak. Ortaokul 8. sınıflarda öğrenim gören 1 milyon 192 bin öğrenciden 1 milyon 80 bini sınavsız, 110 bin öğrenci de sınav ile yerleştirilecek. Ezberi sistemi kaldırmak için yapılan yeni sınav sisteminde Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı sorularla alakalı açıklama yapan eğitimciler, okumayı seven çocukların zorlanmayacağını belirterek, “Sorular öğrencilerin bilgiyi kullanmasını, bilgiden bilgi üretmesini ve disiplinler arası ilişkilendirme yapmasını gerektiriyor. Kısaca bu sorular ezberleyen öğrencilerin çözeceği sorular değil” yorumunda bulundu.

LİSELERE GEÇİŞ SINAVI (LGS) NE ZAMAN?

Merkezi Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerindeki bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Merkezi Sınav; 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. 02 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan sınav, iki bölüm halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

Sınavın iki bölümü arasında verilen süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacaktır. Bu sürede öğrenciler okullarından ayrılamayacaklardır. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi 22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alacaktır” denildi.

NİTELİKLİ LİSELER SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öte yandan, kılavuza göre, 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak.

Nitelikli okullar İstanbul

Arnavutköy'den 3, Ataşehir'den 4, Avcılar'dan 5, Bağcılar'dan 7, Bahçelievler'den 10, Bakırköy'den 5, Başakşehir'den 5, Bayrampaşa'dan 9, Beşiktaş'tan 10, Beykoz'dan 4, Beylikdüzü'nden 4, Beyoğlu'ndan 5, Büyükçekmece'den 5, Çekmeköy'den 2, Esenler'den 1, Esenyurt'tan 2, Eyüpsultan'dan 3, Fatih'ten 13, Gaziosmanpaşa'dan 4, Güngören'den 4, Kadıköy'den 7, Kağıthane'den 6, Kartal'dan 10, Küçükçekmece'den 10, Maltepe'den 5, Pendik'ten 15, Sancaktepe'den 4, Sarıyer'den 5, Silivri'den 3, Sultanbeyli'den 3, Sultangazi'den 3, Şile'den 3, Şişli'den 9, Tuzla'dan 5, Ümraniye'den 5, Üsküdar'dan 18, Zeytinburnu'dan 9 okul yer almaktadır. Listede 180 kontenjan ile Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi, 210 kontenjan ile Habire Yahşi Anadolu Lisesi, 150 kontenjan ile Süleyman Nazif Anadolu Lisesi, 180 kontenjan ile Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi, Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitlri Anadolu İmam Hatip Lisesi, 150 kontenjan ile Adnan Menderes Anadolu Lisesi, 240 kontenjan ile Bahçelievler Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca), 180 kontenjan ile Dede Korkut Anadolu Lisesi, 150 kontenjan ile Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi, 180 kontenjan ile Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve daha bir çok lise yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz LKS hakkında şunları söyledi:

"Sınav çoktan seçmeli soruların yer aldığı, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm ve tek oturumdan oluşacak. Sınav temel dersleri içerecek. Toplam 60 soru olacak ve 90 dakikalık bir süre verilecek. Sınavı 8'nci sınıf müfredatı ağırlıklı olmak üzere 6., 7. ve 8. sınıf ders müfredatına ve müfredatla amaçladığımız kazanımlara, ders kitaplarımıza uygun şekilde yapacağız.

Gerek bizim liselere kayıt sisteminde gerekse Yükseköğretim Kurulu'nun liselerden üniversitelere geçiş sisteminde yaptığı değişikliklerin bütün amacı 21. yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapmaktır.

Velilerimiz çocuklarını bu sınava ister yönlendirir isterse de yönlendirmez. Bir liseye yerleşmek için bu sınava girmek zorunlu değildir. Mevcut TEOG'da mutlaka sınava girmek zorundaydınız. Sınav mecburiyeti ortadan kalktı."

Yılmaz, "Başvuruda öğrencinin karşısına 5 okul çıkacak, tercih yapacak." şeklinde konuştu. Yılmaz TEOG'un yerine getirilen yeni sistem hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim getirdiğimiz bu sistemde, evlatlarımızın kendi tercihlerini alacağız. Başvuru esnasında bir ekran önüne gelecek. Bu ekrandan 5 tane tercihte bulunacak. Her okul türüne göre hiçbir öğrencimizi, istemediği bir başka okul türüne yerleştirmeyeceğiz. O halde öğrencinin ve velisinin tercihi esastır burada." Bakan Yılmaz konuyla alakalı olarak, "Bundan sonra, adres bölgelerindeki liselere farklı akademik düzeylerde farklı ilgi ve birikimdeki öğrenciler gelecek, akademik çeşitlilik sağlanacak ve bu, okulun başarı seviyesini yükseltecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sınavsız öğrenci alan okullar özel olarak belirlenecek

MEB’in sitesinde yer alan yönergeyle açıklanan konuya göre; Merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları dışında, ortaöğretim kayıt alanı ve kılavuzla belirlenen usul ve esaslara göre öğrenci alan ortaöğretim kurumları sınavsız öğrenci alacak.

Sınav sözel ve sayısal olarak iki bölüm olacak

Liseye geçiş için yapılacak sınav iki bölümden oluşacak. Sınavda yer alan konular ise şu şekilde sıralanacak. Sözel bölümde, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil; sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri alanlarından sorular yer alacak.

Okumayı seven çocuklar için kolay olacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı örnek LGS sorularını değerlendiren eğitimciler, okumayı seven çocukların zorlanmayacağınıbelirterek, “Sorular öğrencilerin bilgiyi kullanmasını, bilgiden bilgi üretmesini ve disiplinler arası ilişkilendirme yapmasını gerektiriyor. Kısaca bu sorular ezberleyen öğrencilerin çözeceği sorular değil” yorumunda bulundu.

Toplam kaç öğrenci sınavsız girebilecek?

Öğrencilerin bulunduğu her bölgede, her okul türünden en az 9 okul yer alacak. Öğrenciler, zorunlu 5 tercih yapacak. Ortaokul 8. sınıflarda öğrenim gören 1 milyon 192 bin öğrenciden 1 milyon 80 bini sınavsız, 110 bin öğrenci de sınav ile yerleştirilecek.