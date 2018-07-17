LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2018 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı haberimizde! Binlerce LGS sınavında ter döken öğrenci tercih işlemlerinin ardından gözlerini LGS tercih sonuçlarına çevirdi. Bilindiği üzere LGS tercih işlemleri sona erdi. Öğrenciler ve veliler heyecanla yerleştirme sonuçlarını merak ediyor. İlk tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih dönemleri düzenlenecek. Bu sene ilk kez uygulanan yerel yerleştirmenin nasıl bir sonuç göstereceği de merak edilenler arasında. Haberimizden LGS tercih sonuçları tarihini ve yeni tercih dönemleri hakkında ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz. Liseye geçişte yeni sistem LGS sınav puanlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapan adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. 13 Temmuz tarihinde sona eren LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2018 LGS tercih sonuçları ve MEB LGS yerleştirme detayları haberimizde yer alıyor…

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları için öğrenci ve velilerin araştırması devam ediyor. Lise eğitimleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt genelinde düzenlediği sınavlara katılım gösteren öğrenciler, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aradı.

LGS tercih sonuçları için vatandaşların araştırması devam ediyor. Milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan LGS tercih sonuçları, bakanlığın belirlediği tarihlerde erişime açılacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Okul kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, detaylı bilgiler

LGS tercihleri geçtiğimiz günlerde başladı. E Okul üzerinden gerçekleştirilebilen lise tercihleri aracılığıyla bölgelerine en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapan öğrenciler, bu çerçevede LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu kullandı. Adrese dayalı tercihler, bu çerçevede zorunlu kılındı. Aynı puandaki birden fazla kişinin aynı tercihte bulunması halinde ise OBP önem arz edecek. Adaylar e-Okul üzerinden 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00’ye kadar tercihte bulunabildi.

NAKİLLER DÖRT DÖNEMDE YAPILACAK

Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. Başvurular 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

2017–2018 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.

NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2018, 13-17 Ağustos 2018, 27-31 Ağustos 2018 ve 03-06 Eylül 2018 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi

doğrultusunda 4 (dört) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos 2018, 19 Ağustos 2018, 03 Eylül 2018 ve 08 Eylül 2018 tarihlerinde ilan edilecektir.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıf öğrencileri, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.