Lisans tamamlama nedir nasıl başvuru yapılır 2018 EDevlet giriş Lisans tamamlama başvuru süresi



Lisans tamamlama başvurusu nasıl yapılır 2018 e devlet Lisans tamamlama giriş ekranı! Vatandaşlar internetten YÖK ilahiyat lisans tamamlama tercih işlemleri İlahiyat lisans tamamlama nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arıyor. İlahiyat önlisans mezunlarına büyük fırsat! YÖK ilahiyat ve sağlık önlisans mezunları için lisans tamamlama başvurularının başladığını son dakika olarak duyurdu. İlahiyat lisans tamamlama başvuruları 17 Ağustos saat 17.00’ye kadar başvuruda bulunulacak. İlahiyat lisans tamamlama başvuruları YÖK’ün internet sitesi üzerinden e-Devlet'ten yapılabilecek. YÖK'ten yapılan açıklama şu şekilde: Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Geçici 69. maddesinde "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerinde ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

YÖK'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Geçici 69. maddesinde "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerinde ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

BAŞVURULAR E DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adaylar, başvuru ve tercihlerini 17 Ağustos Cuma günü saat 17.00'ye kadar YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapacak.

Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamaları ve tercihleri doğrultusunda YÖK tarafından gerçekleştirilecek.

Söz konusu hüküm uyarınca;

1. Başkanlığımızca belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2018 Sağlık Lisans Tamamlamaya başvurabilmektedir.

2. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 09/08/2018 (Saat:14:00) – 17/08/2018 (Saat:17:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

3. Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların ön lisans mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecektir.

4. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecektir.

5. Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilecek puanlara göre sıralanarak yapılacaktır. Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2017 yılında yerleşen adayların bu yıl başvurmaları halinde ise ön lisans not ortalamaları 1 ile çarpılarak yerleştirme işlemine alınacaktır.

6. Lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesi gerekmektedir.