LYS ve YGS üniversite sınavları bu yıl olacak mı? YGS ve LYS kalkacak mı?

YGS ve LYS sınavları kalkacak mı ve LYS ve YGS üniversite sınavları bu yıl olacak mı sorusu TEOG sınavının kaldırılması ile ülke gündemine bomba gibi düştü. MEB, önümüzdeki günlerde toplanıp, TEOG'un resmi olarak kaldırıldığını açıklayacak olsa da, dün Millil Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz beklenen soruya yanıt verdi ve TEOG kesinlikle kalkıyor dedi. TEOG'un akıbeti gibi, LYS ve YGS Sınavlarının akıbeti de merak konusu olmaya başlamışken sürpriz bir gelişme yaşandı. Üniversite sınavları kalkacak mı? sorusu şu dakikalarda merak ediliyor.



LYS ve YGS kalkacak mı?



Geçtiğimiz günlerde kendisi ile yapılan röportajda TEOG kaldırılmalı diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de üniversite sınavları ile ilgili açıklama yaptı."Bu konuyla ilgili olarak bir defa çocuklarımızı bindirilmiş kıtalar olarak görmek istemiyoruz. Bu imtihan kıskacı altında çocuklarımızın bitmesini, tükenmesini görmek istemiyoruz. Hazırlıklarımız var, bu hazırlıkların hepsini hükümetimiz, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla zaten açıklayacaktır ama artık aileler, çocuklar rahat etsin, sadece kendi derslerine odaklansınlar. Gerek ortaöğretimde gerek lisede artık canla başla kendi performanslarını ortaya koyacaklar. Ona yoğunlaşarak üniversiteye de gidecekler."Üniversiteye giriş sınavlarıyla ilgili bir değişiklik olup olmayacağı da sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O da olacak, o konuda da çalışılıyor" değerlendirmesini yaptı.LYS ve YGS konusunda henüz resmi bir girişim veya başka bir açıklama yok. TEOG gibi LYS'de kalkacak mı? önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin alacağı karar beklenecek.









Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite giriş sınav sistemleriyle ilgili önemli açıklamada bulundu.



Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sınavlarının kaldırılması konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam AB görüşmeleri ardından yapmış olduğu 'Üniversite giriş sistemiyle ilgili çalışmalar var' ifadelerinin ardından YGS ve LYS'nin kaldırılıp kaldırılmayacağı merak edilmeye başlandı.



Geçtiğimiz gün 8. sınıflara yönelik düzenlenen TEOG sisteminin kaldırılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üniversiteye giriş sınavlarıyla da ilgili çalışmalar var ifadesi, akıllara YGS ve LYS'nin de kaldırılabileceğini getirdi.



YGS ve LYS sınavlarıyla ilgili alınmış resmi bir karar yok. Üniversite giriş sınavları hakkında resmi açıklamalar gelmeye devam ettiğinde, sayfamızdan sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.