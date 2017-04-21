MEB burslusu adayların tercih süreci başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde "2016 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (2016-YLSY)" sürecine ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, bu yıl 1416 sayılı Kanun kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığınca resmi burslu statüde yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri için adaylardan tercih alınacak.

Yurt dışında lisansüstü öğrenimi görmek üzere tercihte bulunacak adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 27 Nisan'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile yapabilecek.

Adayların, "2016-YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu"nu dikkatle incelemeleri gerekiyor.