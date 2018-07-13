Okullar ne zaman açılacak 2018 Yaz tatili ne zaman bitecek MEB açıklaması merak ediliyor. Okullar ne zaman başlıyor sorusuna yanıt star.com.tr’de yer alıyor. Peki bu yaz tatili nasıl verimli geçer? Öğrenciler ne zaman ders başı yapacak? Yaz tatili ne zaman sona erecek, sorusunun cevabı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi web sitesinde yayımlanan genelgede belli oldu. Haziran'ın ortasından itibaren tatile giren öğrenciler için hazırlanan genelgede hangi gün okula başlayacak, 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman sona eriyor sorularının cevabı açıklandı. Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman sona erecek? MEB eğitim-öğretim takvimi 2018-2019 haberimizde yer almaktadır.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.

YAZ TATİLİ NASIL VERİMLİ GEÇER?

Okulların kapanmasıyla birlikte yaklaşık 20 milyon öğrenci 3 ay sürecek yaz tatiline çıktı. Çocukların ve gençlerin beklediği üç aylık uzun tatil tembellik yapmak olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Zambak Yayınları Rehberlik Uzmanı Mehmet Azim, ‘Ömrümüzden giden üç ayın önemli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin öğrencilere anlatılması gerekir. Çünkü hiçbir şey yapmadan geçirilen üç ay, öğrencileri mutsuzluğa hatta umutsuzluğa sevk edecektir.’ dedi.

Yaz tatilinin yenilenme, gelişme ve donanım kazanma olarak görülmesinin gelişime de katkı sağlayacağını ifade eden Mehmet Azim ‘Yaz tatili gibi geniş zamanları iyi bir planla etkin ve verimli kullanmak gerekir.’ diye konuştu.

Tatilde hem eğlenmek hem de gelişimimizi devam ettirmek gerekir diyen Azim, çocuk ve gençlere yaz tatilini daha verimli geçirmek için bazı tavsiyelerde bulundu;

İŞTE YAZ TATİLİ TAVSİYELERİ…

Karne, gündemde uzun süre kalmamalı; Zayıf karnesi olan çocukların aileleri karne için yapıcı ve objektif değerlendirmeler yaptıktan sonra çocuğa sevgi ve güven vermelidir. Özellikle çocukların başka çocuklar ile kıyaslanmasından kaçınılmalıdır. İyi bir karneye sahip olan çocuklara da özverili çalışması için teşekkür edilmelidir.

İnternetin esiri olunmamalı; Yaz tatilini internetin esiri olmaktan kurtarmak gerekmektedir. Eğer anne babalar çocukları için iyi plan yapamazlarsa çocuklar tüm yazı televizyon, internet başında geçirecektir. Bu da çocukların zihinsel, fiziksel gelişimini engelleyecek aynı zamanda da bazı problemlere zemin oluşturacaktır.

Dil okul kursları değerlendirilmeli: Çocukların dil okuluna gitmesi onlara çok yönlülük kazandıracaktır. Ayrıca bu kurslar öğrencilere zamanı etkin kullanması ve yazın planlı geçmesi için de fayda sağlayacaktır.

Yaz tatili için kitap listesi oluşturulmalı: Öğrencilerin düzeyine ve zevklerine uygun bir kitap listesi oluşturularak bu kitapları okuması teşvik edilmelidir. Mümkünse ailecek kitapçılara, kütüphanelere gidilerek okuma teşvik edilmelidir. Hatta mümkünse aile okuma saatleri ile birlikte kitap okumak özendirilmelidir.

Aile ilişkileri güçlendirilmeli; Uzun yaz tatili akrabalar ile ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağlayabilir. Akrabalar ziyaret edilerek çocukların aile ruhunu anlaması ayrıca birlik ve beraberliğin önemini keşfetmesi sağlanabilir.

Geziler yapılmalı; Farklı şehirler ya da ülkelere gitme imkanı olmayan aileler kendi şehirlerinde bulunan tarihi ve kültürel gezilerle çocuklarının zihinlerini canlı tutabilirler.

Spor, müzik ya da resim kurslarına gidilmeli; Özellikle yaz kursları öğrencilere bilmedikleri bir alandaki yetenekleri keşfetmesine fırsat sağlayacak, ayrıca estetik duyguların gelişimine de yardımcı olacaktır. Bunun için müzik, resim gibi beceri kursları değerlendirilebilir.