ÖSYM’de e-reform

YILDA 8 bin soru tükettiklerini söyleyen ÖSYm Başkanı Ömer Demir, 5 bin kişi kapasiteli Esenboğa e-Sınav Merkezi’nde düzenlediği toplantıda, ÖSYM’de değişiklikler yapıldığını, bireyselleştirilmiş sınava imkan sağlandığını belirterek şu açıklamalarda bulundu.

YDS’DE DENENECEK

Gerçek adaylar üzerinden denenmiş sorular: Bireyselleştirilmiş sınav, adayın eş zamanlı olarak sınava girmesini gerektirmeyen, farklı adaylara farklı soruların da sorulabildiği bir sınav türü. Bunun için ilk olarak gerçek adaylar üzerinde denenmiş ve zorluk düzeyi tespit edilmiş soru havuzu oluşturuyoruz. Adaylara deneme soruları soracağız. Bu sorular değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Bireyselleştirilmiş sınavda adaya, daha önce seviyesi belirlenmiş diyelim ki ‘orta düzey’ bir soru soracağız. Bu soruyu bildiğinde daha zor bir soru soracağız. Bilemezse yine orta düzey bir soru gelecek. Dolayısıyla aynı testi bir kişi 20 soruyla, diğer kişi 30 soruyla bitirebilecek. Bütün adaylara aynı sorular sorulmayacak burada. Bu uygulamayı da ilk kez Yabancı Dil Sınavı için yapmış olacağız. Adaylara internet ortamından deneme YDS yapmış olacağız.”

Biyometrik kimlik doğrulama sistemi: e-sınav merkezinde yüz tanıma ile başlıyoruz. Ama şu anda, parmak, damar izi bulunan yeni TC kimlik belgelerinde bulunan biyometrik bilgilerin de kullanılabildiği sistemlere entegre ederek biyometrik kimlik doğrulama sistemine de geçeceğiz. E-sınav merkezindeki emanet dolaplarına yüz tanıma sistemini getireceğiz.

Kitapçık e-depoda: Sınavın evrağının aslı niteliğindeki belgeyi, elektronik ortamda saklayacağız. Soru kitapçıkları fiziksel olarak imha edilse de kitapçık üzerinde yaptıkları bütün işlemler, elektronik ortamda taranmış ve saklanmış olacak. Adayların, sınavda kullandığı ve kendisinin üzerinde çalıştığı kitapçığı elektronik ortamda görebilme imkanı olacak. 2017 yılı içinde buna başlayacağız

Yazı karakter arşivi: Türkiye’nin en büyük yazı karakter arşivi olacak bu. Sonraki aşamada kısa cevaplı sorulardan sonra acık uçlu sorulara geçeceğiz. Açık uçlu soruda kişiler metni yazacaklar biz onu okuyacağız. Sınav kitapçığının ilk sayfasında kişiye bir metin yazdırıyoruz. ‘Bu kitapçıkta yer alan tüm kuralları okudum’ diye metin var. Bu metni el yazısıyla yazmamızın sebebi el yazısında bir cümle elde etmek. Bunlardan oluşturacağımız arşivde el yazısıyla kişi bir şey yazdığı zaman onu çözmek için elimizde imkan oluşacak. Adayların ‘LYS’de açık uçlu sorular soruldu bilgisayar benim cevapladığım yazdığım yazıyı okuyamazsa’ kaygısı olmasın diye bu yılki uygulamada kodlamayı da yapalım istedik.

Soru kitapçığı cevap kağıdı birleşiyor

Cevap kağıdı, soru kitapçığı ayrımını ortadan kaldıracağız. Cevap anahtarlarının sorunun altında yer alması ile tüm kitapçıklar da okuyucularla taranmış olacak.

Guinness’e başvuracağız

E-sınav merkezimizde 5 bin kişiye sınav yaptığımızda, Guinness Rekorlar Kitabı’na müracaat edeceğiz. Sanıyorum dünyanın en büyük e-sınav merkezi olacak.