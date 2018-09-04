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Rumeli Üniversitesi Rektörü Aynural: Kendi rızam ile istifa ettim

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Kamuoyuna Duyuru!

31.08.2018 tarihi itibariyle, şahsıma yönelik olarak medyada yer alan haberlere ilişkin resmi açıklamamdır.

Bugün bazı medya yayın organlarında yer alan “Rektör Salih Aynural  görevden alındı” başlıklı haberleri nedeniyle aşağıdaki açıklamayı yapmak zorunluluğu doğmuştur.

30 Yıllık kariyer hayatım boyunca çalıştığım kurumların vizyon ve misyonlarına uygun olarak görevimi sürdürdüm. En son görev aldığım üniversiteden ise yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle 13.08.2018 tarihinde kendi rızam ile istifa ederek, istifamın mevcut izin haklarımın sonunda 01 Ekim 2018 tarihi itibariyle yürürlükte olacak şekilde işleme alınmasını talep ettim. Bu asılsız haberde iddia edildiği gibi herhangi bir soruşturma içinde yer almadığımı, adı geçen şahıs ile hiçbir şekilde ve şartta bir ilişkim olmadığını ve hakkımda iddia edilen tüm haberlerin asılsız olduğunu belirtmek isterim. Tüm hukuki haklarım saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Prof.Dr. Salih Aynural

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