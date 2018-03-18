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Sözleşmeli öğretmen mülakat tarihleri güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında, mülakat tarihlerini güncelledi.

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Bakanlık ilk yaptığı açıklamada mülakat tarihlerini 4 güne sıkıştırmıştı. 20 bin sözleşmeli öğretmen adayın mülakatının 4 günde yapılması imkansız olduğu, Bakanlığın tarih değişikliğine gittiği belirtiliyor.

(memurlar.net)

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