Sözleşmeli öğretmen mülakat tarihleri güncellendi

Bakanlık ilk yaptığı açıklamada mülakat tarihlerini 4 güne sıkıştırmıştı. 20 bin sözleşmeli öğretmen adayın mülakatının 4 günde yapılması imkansız olduğu, Bakanlığın tarih değişikliğine gittiği belirtiliyor.

(memurlar.net)