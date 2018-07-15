Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları meb.gov.tr’de

Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgula! Milyonlarca öğretmen ataması bekleyen aday tercihlerin ne zaman yapacağını sorgulamaya başladı. Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü kulağı tercih işlemlerinin hangi tarihler arasında alınacağı sorusuna dikildi. MEB tarafından gerçekleştirilen Sözleşmeli Öğretmenlik tercih işlemleri 17-20 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Peki sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), düzenlenen sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar, "www.meb.gov.tr" internet adresinde yayınlandı. Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 13 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Sözleşmeli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilmiş bir sistemdir. Devlet kadrolarının kontrol altına alınmaya çalışılması ve sürekli olarak öğretmenleri dinamik ve yenilikçi tutmaya çalışan sistemdir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev alan kişiler görev süresince öğretmen performans puanı için sürekli olarak çalışmakta ve kendini geliştirmeye çalışmak zorundadır.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adaylarının merakla beklediği mülakat sonuçlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz’da yapılabilecek. Atama tercihleri de 17-20 Temmuz’da alınarak, 23 Temmuz’da ise atamalar gerçekleştirilecek.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

“Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz arasında, atama tercihleri de 17-20 Temmuz’da alınacak. Atama sonuçları ise 23 Temmuz’da ilan edilecek.”

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

4. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

SÖZLÜ MÜLAKATLARDA NELER KISTAS ALINDI?

Sözleşmeli öğretmen alımı mülakatlarında adaylar;

- BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ

- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ

- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI

- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ değerlendirme kriterlerine tabi tutuldu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

1.6. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Sözleşmeli öğretmenlik çıktığı günden bu yana hep tartışılmış, bu konuda bakanlık ağır eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Sözleşmeli öğretmenlikte onlarca sorundan biri de maddi olarak kadrolu öğretmenlerden daha bir gelire sahip olmaları. Esasında bu gelir farkı SGK'nın kesmiş olduğu %14'lük dilimden kaynaklanmaktadır. Tabi ki burada önlem almayan MEB sorumludur. Sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenlerin esas maddi farkı ek ders ücretlerinde olmaktadır. Maaşlar aşağı yukarı aynıdır, diyebiliriz. 2018 yılında sendika, BES, İlksan vb. gibi kesintileri olmayıp bekar olan bir sözleşmeli öğretmen;

İLK 6 AY NET MAAŞ: 3.136,90 TL

İKİNCİ ALTI AY NET MAAŞ: 3.252.56 TL Ücretlerini almaktadırlar.