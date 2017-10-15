TEOG yerine gelen yeni sistem nasıl? Milli izleme Lise giriş sınavı sistemi son dakika MEB

TEOG yerine gelen yeni sistem Milli İzleme Sınavı nedir sorularının cevabı ve TEOG son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı ile ilgili bir açıklama yapmış ve sınavın kaldırılması gerektiği yönünde talimat vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından çalışmalar hız kazanmış ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sınavın kaldırıldığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “merkezi sınav olmasın” talimatını verdiği gün, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü illere bir yazı gönderdiği ortaya çıktı. Yazıda, 5. sınıflarda uygulanacak yeni bir sınava ilişkin hazırlık talimatları yer aldı. Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilecek sınav ilk kez 5. sınıflara aralık ayında uygulanacak. Başbakan Binali Yıldırım, “Artık açık uçlu sorular olacak. A, B, C şıkkı yok. Çalıştıysa öğrenci zaten buna cevap verecek. Buradan alınacak sonuçlar da mezuniyette esas belirleyici notlar olacak” demişti. Daha nitelikli ve kaliteli bir eğitim verebilmek amacıyla TEOG'un kaldırıldığını anımsatan Yılmaz, "Ölçe ve değerlendirme sisteminin imtihan bölümünde sakıncaları ortadan kaldırabilecek bir sistem getirilerek, kamuyona açıklandığında 'gerçekten daha iyi oldu' denilsin diye çalışma başlatıldı." ifadesini kullanmıştı. TEOG son dakika gelişmelerini haberimiz içerisinden takip edebilirsin.

TEOG YERİNE GELEN YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “merkezi sınav olmasın” talimatını verdiği gün, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü illere bir yazı gönderdiği ortaya çıktı. Yazıda, 5. sınıflarda uygulanacak yeni bir sınava ilişkin hazırlık talimatları yer aldı. Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilecek sınav ilk kez 5. sınıflara aralık ayında uygulanacak. İlk planda çoğunluğunu test sorularının oluşturacağı belirtilen sınavda açık uçlu sorular da çocukların değerlendirilmesi için kullanılacak.

MİLLİ İZLEME SINAVI NEDİR?

TEOG yerine gelecek olan MİS’de Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular yer alacak. Genelgeyle pilot illere ilk dönem sonuna kadar yetiştirilmesi gereken konuları bildiren MEB, işlenmesi gereken kazanımlar konusunda da okulların bilgilendirilmesi talimatını verdi. İlk sınavda MEB'in yeni 5. sınıf Türkçe ders kitabında belirtilen ilk dört tema ve bu temalarda işlenen kazanımlar İzleme Sınavı'nın kapsamını oluşturacak.

Türkçe sınavında “Çocuk Dünyası”, “Milli Mücadele ve Atatürk”, “Erdemler”, “Bilim ve Teknoloji” temalarındaki okuma kazanımları belirlendi.

Matematik dersi kapsamında ise MEB sınavda sormak üzere “Doğal Sayılar”, “Doğal Sayılarda İşlemler”, “Kesirler” ve “Kesirlerde İşlemler” konuları takvimlendirdi. Toplamda 73 saatlik ders planı yapan bakanlık, ilk olarak çocuklardan 9 basamaklı sayıların okunup yazılmasını, en çok 5 basamalıklı sayılarla toplama ve çıkarma işlemi, 3 basamaklı sayılarda çarpma işlemi ve dört basamaklı bir sayının 2 basamaklı bir sayıya bölmesini bekledi. Ayrıca, dört işlem içeren problemler, sayıların kare ve küpü hesaplaması, kesirli sayılara ilişkin işlemler de çocuklara öğretilmesi beklenen konular arasında yer aldı.

MİS HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?

Türkiye'nin dört bir yanından şehirlerin pilot uygulama için seçildiği yeni sınav sisteminin ilk planda 24 şehirde denenmesine karar verildi. Bakanlığın belirlediği iller arasında Aydın, Bursa, Erzurum, Mardin, Mersin, Konya, Gaziantep, Kayseri, Trabzon'un da aralarında olduğu 15 büyükşehir yer aldı.

TEOG SON DAKİKA GELİŞMELERİ

TEOG'un yerine liselere geçişte uygulanacak modelle ilgili soru üzerine Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"TEOG'la ilgili gerekli açıklamaları yaptık. Detaylar çalışılıyor. Sınavsız öğrencilik olur mu? Tabii ki öğrenciyseniz hayatınız sınav demektir. Eskiden sözlü sınavlar da vardı. Şimdi var mı, bilmiyorum. Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemli olacak. Hepsi bu. Okuldaki sınavlardan bir tanesi soru havuzundan merkezi şekilde olacak, hepsi bu. Merkezden yapılmasa da bu sınav yapılacak."

Başbakan Yıldırım, ayrıntılar üzerinde çalışılmaya devam edildiğini, önümüzdeki günlerde ayrıntıların belli olacağını bildirdi.



Öğrencinin gideceği lisenin türüne göre hazırlanması gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Nereye gidecekse ikinci 4 yılda şekillenmesi lazım. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor 5, 6, 7 ve 8... Bu bir veri. Ayrıca derslerdeki öğrencinin ilgisi ve kabiliyeti ne tarafa gidiyor? Buralar izleniyor ve tespit ediliyor. Buna belirli bir oranda da katkı yapan yine 8. sınıfta sınav yapılıyor Olay bu. Burada elde edilen sonuç 4 yılın sonucuyla birleştiriliyor. Bir mezuniyet ortaya çıkıyor. Ona göre öğrenci istediği yere yerleşiyor” dedi.





Mevcut sistemde çocukların çocukluğunu yaşayamadığını ifade eden Yıldırım, “Perişan oluyor. Stres... Sınava girecek her tarafı titriyor çocuğun. 6. sınıfa giden torunum var. Gittim, boynuma sarıldı. ‘Dede TEOG kalktı, ne güzel.’ dedi. ‘Kızım senin TEOG’la ne işin var?’ dedim. O bile TEOG stresine girmiş. Daha iki sene var. Yazık günah değil mi bu evlatlarımıza. Bırakalım istedikleri gibi sosyal faaliyetlerini de yapsınlar, derslerine de çalışsınlar” dedi.





Tek bir sınav. Bir müddet daha. Bu da esasında ortaokuldan liseden gelen başarıyla birleştirilerek bu sınav gerçekleştirilecek. Bu sınav tek başına belirleyici bir sınav olmayacak. Böylece öğrencilerimizin 12 yıllık birikimini bir iki saatlik heyecana sığdırarak onların geleceğini belirleyemeyiz” dedi.





Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:



''4 yılını ilkokul 4 yılını ortaokul olarak okuyor. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor 5-6-7-8 bu bir veri. Ayrıca derslerdeki öğrencinin ilgisi tespit ediliyor. Buna belirli oranda da katkı yapan 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavın soruları soru bankasından geliyor. Her okul kendine göre yapmıyor. Okuma sistemi de dışarıda okunuyor. Mezuniyet puanı çıkıyor o puana göre öğrenci istediği yere yerleşiyor.

TEOG YERİNE SİSTEM ARAYIŞI



TEOG'un kaldırılması ile birlikte yeni sınav sistemi ile ilgili öğrenciler ve veliler üzerinde oluşturduğu bir stres var. 4 yılını ilkokul 4 yılını ortaokul olarak okuyor. Spor lisesine mi gidecek fen bilimlerine mi imam hatip'e mi gidecek. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor 5-6-7-8 bu bir veri. Ayrıca derslerdeki öğrencinin ilgisi ne tarafa gidiyor? Spor mu sanat mı matematik mi? Buralar tespit ediliyor buna belirli oranda katkı yapan 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavın soruları soru bankasından geliyor. Her okul kendine göre yapmıyor. Okuma sistemi de dışarıda okunuyor. Mezuniyet puanı çıkıyor o puana göre öğrenci istediği yere yerleşiyor. 6. sınıfa giden torunum var Bahar. Gittim sarıldı boynuma 'Dede TEOG kalktı ne güzel' Kızım senin ne işin var TEOG'la. O bile TEOG stresine girmiş. Daha 2 sene var. Yazık günah değil mi bu evlatlarımıza?



Konuyla ilgili Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Açık uçlu sorulara ilişkin muhalefetin eleştirilerinin anımsatılması üzerine Yılmaz, analiz yapabilme, kritik düşünebilme yeteneğini kazandırabilmek için bu soruların gerektiği konusunda eğitim uzmanlarının aynı fikirde olduğunu söyledi.

LİSE GİRİŞ SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?

Sorular test değil. Sınıfta yaptığı klasik sorular olacak. Açık uçlu sorular sosyal bilgiler şunu anlat. Matematik şu problemi çöz. A şıkkı B şıkkı falan yok. Açık uçlu sorular sorulacak. Buradan alınacak sonuçlar da mezuniyete esas belirleyici notlar olacak. Üniversitelerde de sınavlar basitleştirilecek. Buna benzer bir şey. Bir sınav olacak tek bir sınav bir müddet daha ama bu da esasında ortaokuldan, liseden gelen başarıyla birleştirilerek bu sınav gerçekleştirilecek. Bu sınav tek başına belirleyici bir sınav olmayacak.

İkinci dönem sınavlarda ise tüm derslerden açık uçlu soru sorma planını yapan Bakanlık, soru örneklerini de "odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden yayınlandı.

Alınan bilgiye göre, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 8. sınıflara yönelik 29-30 Kasım 2017'de gerçekleştirilecek 1. dönem merkezi ortak sınavlarda önceki yıllardan farklı olarak çoktan seçmeli test sorularının yanında açık uçlu sorular da yöneltilecek.

Açık uçlu sorular, 1. dönem ortak sınavlarda, Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinin oturumlarında kullanılacak. Bu derslerin her birinde yer alan 20 sorunun 18 tanesi çoktan seçmeli, 2 tanesi ise açık uçlu sorulardan oluşacak.

AÇIK UÇLU SORU NEDİR?

Kısa cevaplı sorular da denilebilir. Bu sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kağıdına yazılıyor ve/veya kodlanıyor.''

Adaylar, sorunun cevabını cevap kağıdının ilgili alanında yazacak ve kodlayacak. Bu soruların optik cevap alanları, cevap kağıtlarının arka yüzünde de yer alacak. Kısa cevaplı sorularda cevap kağıdının değerlendirilmesinde kodlanan bilgiler optik okuyucu tarafından okunacak. Doğru olarak yazılan ancak, kodlanmayan veya yanlış kodlanan cevaplar işleme alınmayacak.