YKS 2018 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS TYT AYT ek tercihler ne zaman yapılacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS TYT AYT üniversite tercih sonuçları bilgisini ne zaman açıklayacak? Tarih belli mi? YKS tercih sonuçları, dün tamamlanan tercih dönemininin ardından gündemdeki konu oldu. Hayallerindeki üniversiteyi ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yaptıkları tercihlerle sıralayan adaylar, değerlendirmeninin yapılıp sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. YKS tercih sonuçları, 14 Ağustos Salı günü tamamlanan tercihlerin ardından adayların sorguladığı konu oldu. Kendilerine verilen tercih hakkı kapsamında hazırladıkları listeyi ÖSYM'nin AİS sistemi üzerine yükleyen adaylar, sonuç sorgulamalarına devam ediyor. YKS tercihlerini gerçekleştiren ve üniversite hayatlarına başlamak için bir adım daha atan öğrenciler YKS tercih sonuçlarını bekliyor. YKS TYT AYT tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak. Üniversite için son viraja girildi YKS tercih sonuçları bekleniyor. Yükseköğrenim hayatılarına başlamak üzere son hazırlıkları yapan öğrenciler YKS tercih sonuçları ile ilgili son gelişmeleri star.com.tr üzerinden takip edebilirler. İşte ÖSYM YKS tercih sonuçları ile ilgili son gelişme

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.





YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Geçtiğimiz yıl 26 Temmuz tarihinde sona eren tercih döneminin ardından sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 8 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı. Bu çerçeve ele alınırsa, bu yıl YKS tercih sonuçlarının 27 Ağustos Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklanması beklenebilir.

SONUÇLAR 31 TEMMUZ’DA, KAYITLAR EYLÜLDE

Yerleştirme sonuçları 31 Temmuz’da https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında alınacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.





Adayların tercihlerini daha bilinçli yapabilmeleri ve dönemi daha verimli sonuçlandırabilmeleri için dikkat edilmesi gereken konuları gündeme getiren Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanı Özen Yazğan aşağıdaki konu başlılarına vurgu yaptı:



ADAYLAR TERCİH EDECEKLERİ ÜNİVERSİTELERİ GEZMELİ



Biz önce adayların kendilerine sorular sormasını istiyoruz. Ne yapmak istiyorum? Sorusuna yanıt arayarak araştırmaya kendinden başlamalı. Adaylar daha sonra tercih listesine yazacağı üniversite ve bölümleri hakkında bilgi sahibi olmalılar. Çünkü seçilecek üniversitenin imkanlarını bilmek gelecekte adaya değer katması açısından önemli. Aday eğer bu tarihe kadar hala bir araştırma yapmamışsa hemen üniversite ziyaretlerine başlamalı. Ayrıca üniversitelerin web sayfalarını incelemeli, YÖK Atlas’ı, Sosyal medyada konunun uzmanlarını medya ve TV programlarını takip etmeli. Tercih yapmak istediği üniversitenin akademik kadrosu araştırılmalı. İlgili üniversite ve bölümlerde eğitime devam eden öğrencilerle iletişime geçilerek bilgi alınmalı. Fiziksel, sosyal, ulaşım imkanları değerlendirilmeli. Bursluluk, barınma vb. imkanları araştırılmalı. Öğrenci başına yapılan yatırım hakkında bilgi sahibi olunmalı. Üniversite ve bölümün yurtdışı bağlantı (Erasmus & Echange vb.) olanakları sorgulanmalı. Mezunlarının işe yerleşme oranları ilişkin bilgi edinilmeli. Kulüp çeşitliliği ve aktiviteleri incelenmeli. Eğer varsa bölüme özel koşullar mutlaka 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan dikkatle okunmalı.



PUANLAR DEĞİL BAŞARI SIRALAMALARI DİKKATE ALINMALI



Tercih yapacak adaylar, araştırma sonuçları, başarı sıralaması ve belirlenen kriterlere göre kişisel bir taslak halinde tercih listesi oluşturabilirler. Tercihler yapılırken bölümlerin sıralama konusunda belirsizlikleri maalesef bu yıl da devam edecek. Bu nedenle adaylar tercihlerini yaparken özenli davranmalılar. Aday öğrencilerin kendisini uzun zamandır tanıyan, bilen rehber öğretmenlerden veya alanında uzman kariyer ve tercih danışmanı yardım alması büyük önem taşıyor. Tercih listeleri oluşturulurken adaylar puanlarını değil başarı sıralamalarını dikkate almalı. Tercih lisesinde sıralama önemlidir. Adaylar en çok istenilen üniversite veya bölümden en az istenilene göre sıralama yapmalıdır. Puan ziyan olmasın diye yapılan tercihler sizin mizaç, kimlik, ilgi, yetenek ve değerlerinize uygun olmayabilir.



TERCİH EDİLECEK ÜNİVERSİTENİN GEÇEN SENEKİ BAŞARI SIRASINA DİKKAT EDİLMELİ



Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2017’deki başarı sırasını da dikkate almalı ve geniş bir aralıkta tercihlerini oluşturmalı. Örneğin;sayısal sıralaması 100 bin olan bir aday tercih aralığını 70 bin’den başlayarak 130 bine kadar yapabilir. Ancak başarı sıralaması 400 bin ve sonrası için söz konusu aralık çok daha geniş tutulmalıdır.Tercih yaparken bölümlerin kontenjan artışı veya azalışına dikkat edilmeli. Bu artış veya azalış yerleştirme sonuçlarınızı etkileyebilir.











TERCİH DÖNEMİ SONRASI KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.



Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.



ÜNİVERSİTE SONRASI KAYIT BELGELERİ BUNLAR OLACAK



a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri





TIP, ECZACILIK, HUKUK, MİMARLIK, MÜHENDİSLİK, DİŞ HEKİMLİĞİ PROGRAMLARININ KONTENJANLARI NE KADAR?



Tıp programlarının kontenjan toplamı 14657, eczacılık programlarının 3366, mimarlık programlarının 8796, diş hekimliği programlarının 6109, mühendislik programlarının 83002, hukuk programlarının ise kontenjan toplamı 16662’dir. ÖSYM’nin internet adresinde, merkezi yerleştirme yapılacak yükseköğretim lisans/ön lisans programlarının gösterildiği Tablo-3 ve Tablo 4’ün excel hali yer almaktadır. İstediğiniz yükseköğretim programlarının toplamı için bu tablolardan yararlanabilirsiniz.