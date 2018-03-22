1 milyar yatırım yaptık CHP 10 yıl engelledi

Şeker fabrikalarının satış sürecine karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu SEKA Balıkesir Kağıt Fabrikası’nın kapandığı iddia ederek yeni bir skandala imza attı. Yatırım süreci devam eden ve yıl sonunda üretime geçecek olan SEKA Balıkesir Kağıt Fabrikası ile ilgili Albayrak Grubu’ndan açıklama geldi. Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak “Balıkesir SEKA’nın bugüne kadar faaliyete geçmemesinin sebebi, CHP’nin teşkilat temsilcilerinin mahkemeye müracaat etmeleri ve bunu engellemeleridir” dedi.

TOPLAM 2.5 MİLYAR

Mustafa Albayrak, özelleştirme sürecinde yatırım için teminat mektubu verdiklerini anımsatarak, tesislere şimdiye kadar 1 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını kaydetti.

Albayrak “Bittiğinde yatırım toplamı 2.5 milyar lira olacak. Süreç iki etaptan oluşuyor. Birinci etap bu yıl son çeyreğinde açılıyor. 2019 yılında yılda ise tesisler 450 milyon dolarlık üretim kabiliyeti olacak. Fabrikada çalışan 500 kişi var. Bittiğinde fabrikanın yan sanayisi, tedarikçisiyle birlikte çalışan sayısı da 2 bin olacak” bilgilerini verdi. CHP liderinin yaptığı açıklamaları “Ülkemize zarar veriyor” diyerek eleştiren Mustafa Albayrak, parti teşkilatının üretimin gecikmesi için ellerinden geleni yaptıklarını savundu.

Albayrak, “Balıkesir SEKA’nın bugüne kadar faaliyete geçmemesinin sebebi, CHP’nin teşkilat temsilcilerinin mahkemeye müracaat etmeleri ve bunu engellemeleridir. Mahkeme bitmeden yatırım kararını alamadık. O dönemde (özelleştirme sürecinde) CHP’nin yerel teşkilatta görevlileri ve sendikalar bu işi yargıya taşıdılar. 10 yıl yargı süresi sürdü. 2012’nin sonuna kadar yargı devam etti. Hiçbir çivi çakamadık.” ifadelerini kullandı. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’nun bilmeden konuştuğunu savunan Albayrak, “Şeker fabrikalarını anlatırken bunu örnek verdi. Keşke hepsi böyle çalışsa” ifadesini kullandı.