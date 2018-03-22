1 milyar yatırım yaptık CHP 10 yıl engelledi
SEKA Balıkesir Fabrikası’nın kapandığını iddia eden CHP Lideri’ne Albayrak Grubu’ndan cevap: CHP yatırımı 10 yıl engelledi. Dava bitti, 1 milyar yatırım yaptık. İlk etap yıl sonu üretime geçiyor.
Şeker fabrikalarının satış sürecine karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu SEKA Balıkesir Kağıt Fabrikası’nın kapandığı iddia ederek yeni bir skandala imza attı. Yatırım süreci devam eden ve yıl sonunda üretime geçecek olan SEKA Balıkesir Kağıt Fabrikası ile ilgili Albayrak Grubu’ndan açıklama geldi. Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak “Balıkesir SEKA’nın bugüne kadar faaliyete geçmemesinin sebebi, CHP’nin teşkilat temsilcilerinin mahkemeye müracaat etmeleri ve bunu engellemeleridir” dedi.
TOPLAM 2.5 MİLYAR
Mustafa Albayrak, özelleştirme sürecinde yatırım için teminat mektubu verdiklerini anımsatarak, tesislere şimdiye kadar 1 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını kaydetti.
Albayrak “Bittiğinde yatırım toplamı 2.5 milyar lira olacak. Süreç iki etaptan oluşuyor. Birinci etap bu yıl son çeyreğinde açılıyor. 2019 yılında yılda ise tesisler 450 milyon dolarlık üretim kabiliyeti olacak. Fabrikada çalışan 500 kişi var. Bittiğinde fabrikanın yan sanayisi, tedarikçisiyle birlikte çalışan sayısı da 2 bin olacak” bilgilerini verdi. CHP liderinin yaptığı açıklamaları “Ülkemize zarar veriyor” diyerek eleştiren Mustafa Albayrak, parti teşkilatının üretimin gecikmesi için ellerinden geleni yaptıklarını savundu.
Albayrak, “Balıkesir SEKA’nın bugüne kadar faaliyete geçmemesinin sebebi, CHP’nin teşkilat temsilcilerinin mahkemeye müracaat etmeleri ve bunu engellemeleridir. Mahkeme bitmeden yatırım kararını alamadık. O dönemde (özelleştirme sürecinde) CHP’nin yerel teşkilatta görevlileri ve sendikalar bu işi yargıya taşıdılar. 10 yıl yargı süresi sürdü. 2012’nin sonuna kadar yargı devam etti. Hiçbir çivi çakamadık.” ifadelerini kullandı. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’nun bilmeden konuştuğunu savunan Albayrak, “Şeker fabrikalarını anlatırken bunu örnek verdi. Keşke hepsi böyle çalışsa” ifadesini kullandı.
Üç fabrika aldık üçü de çalışıyor
Albayrak Holding’in özelleştirme kapsamında 3 tane fabrika aldığını bildiren Albayrak, hepsinin Türkiye’nin en önemli üreticiler konumuna getirildiğini belirtti. Albayrak, “Aldığımız fabrikaların üçü de kapalıydı. Üretim yapmıyordu. Birisi Tümosan; aldığımızda üretim yapamıyordu. İkincisi Ereğli Tekstil’di. O da üretim yapamıyordu. Üçüncüsü de Balıkesir SEKA’ydı” dedi.
ÜRETİM SON ÇEYREKTE
Albayrak “Şu anda üçü de faal vaziyette ve istihdama katkı sunuyorlar. Tümosan traktör fabrikası aldığımızda binde 3 pazar payı ile 15. sıradaydı. Şu anda yüzde 12 pazar payı ile 2. durumda. 600 kişi direkt istihdam sağlıyor. Ereğli tekstil aldığımız da, o da kapalıydı. Bugün fabrika faal vaziyette. Balıkesir SEKA’da bu yılın son çeyreğinde ilk kağıdı elde etmeyi planlıyoruz” diy ekonuştu.
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