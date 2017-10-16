1 milyon 122 bin kişi iş buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısının ardından Türkiye’de işsizlik artışı son iki aydır frene bastı. Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 122 bin kişi artarak 28 milyon 758 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artışla yüzde 48 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 10.7 oldu. Söz konusu dönemde iş gününe katılım da arttı.

İŞ GÜCÜNDE ARTIŞ

İş gücü, temmuzda 2016’nın aynı dönemine göre 1 milyon 239 bin kişi artarak 32 milyon 200 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 1 puan artışla yüzde 53.7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0.7 puanlık artışla yüzde 73.5, kadınlarda ise 1.3 puanlık artışla yüzde 34.3 olarak kayıtlara geçti. Temmuzda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 puan artarak yüzde 35.2 oldu.

TARIM LİDER SEKTÖR

Temmuz ayında tarım sektöründe çalışan sayısı 294 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 827 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20,9’u tarım, yüzde 18,6’sı sanayi, yüzde 7.6’sı inşaat, yüzde 52,8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 87 bin kişi artarak 28 milyon 119 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0.1 puanlık artışla yüzde 46.9 çıktı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 50 bin kişi artarak 3 milyon 558 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.1 puanlık artış ile yüzde 11.2 oldu.

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