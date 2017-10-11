100 milyon liralık destek hibe

TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan, desteklemeler hakkında yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ta çok önemli yatırımların gerçekleşmesine vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Ciddi projelerin hayal kalmayıp hayat bulması adına koordinatörlük olarak çok çaba sarf ettik. Nihayetinde geriye dönüp baktığımızda bu destekler sayesinde milyonlarca liralık yatırımın kent ekonomisine kazandırılmış ve yüzlerce insana yeni iş imkanı sağlanmış olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz."

Kahramanmaraş'ın meşhur dondurmasının yanı sıra tarhanasını da ilk defa AB desteğiyle tanıştırdıklarını belirten Ceyhan, çiftçinin yanında olmaya, girişimcinin en büyük desteği olmaya devam edeceklerini söyledi. Kahramanmaraş'ta ilk hibe ödemesini yaptıkları 2012 yılından bu yana 213 projeye 100 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ceyhan, şöyle devam etti: "Proje hazırlık sürecinin meşakkatli olduğu söylenebilir ancak yüksek destek oranları ve her türlü vergi muafiyetinin sağlanıyor olmasının yatırımcılar için oldukça cazip olduğu ifade edilebilir. Ayrıca alman bu destek neticesinde kurulan işletmelerin Avrupa Birliği standartlarında olması ve yüksek standartlı tesislerde üretilen ürünlerin de piyasada daha çok tercih edilmesi bir başka önemli kazanım olarak değerlendirilebilir." 13 Ekim 2017 tarihine kadar, dondurma üretim tesisleri, soğuk hava depolan ve kesimhanelerin kurulumu gibi yatırımları içeren işleme ve pazarlama sektörüne yönelik başvuruların alımına devam edeceklerini vurgulayan Ceyhan, yılsonuna doğru yeni bir çağrı ilanına çıkılabileceğini söyledi. (İHA)