128 milyar liraya ulaşan yatırımlar için verilecek süper teşvik paketi 9 Nisan'da açıklanıyor

Başbakan Binali Yıldırım’ın, toplam tutarı 128 milyar liraya ulaşan yatırımlar için verileceğini bildirdiği 23 proje ile ilgili teşviklerin 9 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması planlanıyor.



Daha önce iki kez ertelenen törende 7 sektördeki projelere teşvikler duyurulacak. Projelerde başı petro kimya alanı oluşturacak. Ayrıca ilaç, tarım ve sağlık alanlarında projelere destek sağlanacak.



28 Mart'ta "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Başbakan Yıldırım, "Stratejik yatırım türünden 128 milyar TL yatırım teşviğini onayladık, bunu önümüzdeki günlerde paylaşacağız. 2017'de yaptığımız gibi ekonomi ile ilgili kapsamlı bir eylem planı hazırladık. Amacımız yatırımcıların işini kolaylaştırmak" demişti.



(BussinessHT)