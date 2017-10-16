15 yılda 200 milyar dolar yabancı yatırım geldi

Bu çok ciddi bir miktar. Ancak biz bunu hiçbir zaman yeterli bulmadık” dedi. Türkiye’nin 2002’den bu yana yıllık ortalama 13 milyar dolar yatırım çektiğini ifade eden Ermut, amaçlarının 2007 yılında ulaştıkları 22 milyar dolar yatırımı aşmak olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Doğu Asya ve Orta Doğu gibi alternatif bölgelerden yatırım almaya başladığını da belirten Ermut, her sektörden yatırım çekmeye devam ettiklerini ve yatırımların önemli bir kısmının hala Avrupa’dan geldiğini ifade etti. Avrupa’dan gelen yatırımların genellikle finansal, makine, bilim ve teknoloji alanında olduğunu dile getiren Ermut, şunları söyledi:

KÜRESEL KRİZ YOKSA YATIRIM VAR

“Orta Doğu ve Uzak Doğu Asya’dan ülkemize gelen yatırımlar ise petrokimya, enerji ve gayrimenkul alanlarındadır. Amacımız yatırımlardaki farklılaşmayı derinleştirmektir. Çünkü 2008’deki küresel krizden en çok Avrupa etkilendi. Doğrudan yatırımların çoğunu Avrupa’dan aldığımız için de yatırımlarımız etkilenmişti. Bu yüzden ne kadar farklılaştırma yapabilirsek herhangi bir küresel ya da bölgesel krizden etkilenme oranımız o kadar düşük olur.”

GEÇEN YILA GÖRE DAHA İYİYİZ

Türkiye’nin 2016’da aldığı 12,3 milyar dolarlık yatırımın yüzde 57’sinin 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra gerçekleştiğini belirten Arda Ermut “Amacımız yatırımları, özellikle de katma değeri yüksek yatırımları ülkemize çekmektir. 2017 de her ne kadar bölgesel ve global anlamda zor bir yıl olsa da bu yılı geçen seneye göre çok daha iyi kapatmayı umuyoruz” dedi.