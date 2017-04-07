1915 Çanakkale Köprüsü’nde 4 bin istihdam

1915 Çanakkale Köprüsü’ne ilişkin yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen ihaleyi, 2 Türk ve 2 Güney Koreli firmayla birlikte kazandıklarını hatırlatan Özdemir “Bu önemli bir proje. Çünkü Marmara Denizi’nin içinde 3 köprü, iki denizin altından birisi demiryolu birisi karayolu olmak üzere 5 defa Asya’yı Avrupa’ya birleştirdik, bu 6’ncısı olacak. Bunun başka bir özelliği var; bu artık Marmara Denizi’nin etrafında bir ringi tamamlayacak. Avrupa’dan gelen turist veya herhangi bir ithal malzeme, İstanbul’a uğramadan doğrudan otoyollarla ve Çanakkale Köprüsü’yle Anadolu ve Batı Anadolu’ya kolaylıkla ulaşacak. Bunun yanında, Batı Anadolu Türkiye’nin önemli bir ihracat merkezi. Hem sebze hem sanayi üretimleri yönünden ve bunların da Avrupa’ya ihracatı söz konusu. İşte bu köprü vasıtasıyla Avrupa daha yakın olacak” dedi. Köprü inşaatında çok sayıda kişinin çalışacağını anlatan Özdemir “Tahmin ediyorum 4 bine yakın kişi çalışacak. Türkiye ekonomisi büyüdükçe, buradan geçen araç sayısı da hızla artacak” dedi.