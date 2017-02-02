2 Şubat Çeyrek altın bugün kaç lira? Son dakika! Dolar düşüşe geçti

Piyasalardan son dakika çeyrek altın, dolar, euro bilgileri. 2 Şubat 2017 Perşembe günü Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 liradan satılıyor. Altının gram fiyatı 146 liranın üzerinde işlem görüyor. Dolar 3,72 liranın altını gördü. Euro ise 4,02 liranın üzerinde seyrediyor. Fed'in faiz artışına ilişkin net mesaj vermemesi sonrasında dolar 3 haftanın en düşüğünü gördü. İşte piyasalardan bilgiler...

ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Altının onsu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini değiştirmemesinin ardından zayıflayan doların etkisiyle bugün 1.217,31 dolara kadar yükseldikten sonra 1.215 doların üzerinde dengelendi.

Altının onsu, dün ABD'de ADP özel sektör istihdamının beklentileri aşması ve ISM İmalat Sanayi Endeksi'nin 2 yılın zirvesine çıkmasından sonra 1.213 dolardan 1.198 dolara kadar gerilese de Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasıyla günü 1.209 dolar seviyelerinden tamamladı.

Altının onsu, bugün 1.217,31 dolara kadar yükseldikten sonra 1.215 dolar civarında seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN 241 LİRA

Altının gram fiyatı ise dün Fed kararının ardından günü 146,67 liradan tamamladı. Bugün Asya piyasalarında 146 liranın üzerinde seyreden altının gramı, 146,84 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 985 liradan satılıyor.

Uzmanlar, altının ons fiyatının yükselişlerine devam edebilmesi için 1.220 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerektiğini belirtiyor.

DOLAR, EURO BUGÜN NE KADAR?

Fed'in faiz artışına ilişkin net mesaj vermemesi sonrasında dolar 3,72'nin altına inerek 3 haftanın en düşüğünü gördü. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının ardından dolarda hızlı düşüş yaşandı. Yılın ilk toplantısında faize dokunmayan Fed, ekonomiye dair iyimser görünümü devam ettirdi.

Dünkü karar sonrasında bankalararası piyasada güne 3,76 civarında başlayan dolar 3,72'nin altını gördü. Dolar 3,7190'a kadar inerek 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Euro 4,02'nin üzerinde seyrediyor.

FED SİNYAL VERMEDİ DOLAR DÜŞTÜ

Fed'in mart ayındaki toplantıya ilişkin net bir sinyal vermemesi sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde düşüş yaşanıyor. Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi hafif bir gerilemeyle 99.607 seviyesine indi.

MERKEZ BANKASI DA TL'Yİ DESTEKLİYOR

Piyasalar içeride Merkez Bankasının likidite adımlarını takip etmeye devam ediyor. Merkez Bankasının ortalama fonlama maliyetini yüzde 10.30 civarında tutması TL'yi destekleyen ana unsurlardan biri olmayı sürdürüyor.