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Bankalar 2016'da 37.5 milyar kâr etti

Bankacılık sektörü 2016 yılını yüzde 44 kâr elde etti.

  • İHA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2016 yılı Aralık ayı bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre; 30 Ocak 2017 tarihi itibariyle Aralık 2016 döneminde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 730 milyar 942 milyon TL oldu. Sektörün aktif toplamı 2015 yılsonuna göre yüzde 15,8 artışla 373 milyar 510 milyon TL oldu. Bankacılık sektörünün 2015 yılında 26.1 milyar lira olan net kârı, 2016 yılında yüzde 44 artışla 37 milyar 532 milyon TL oldu.

Aralık 2016 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 1 trilyon 734 milyar 342 milyon TL, menkul değerler 351 milyar 552 milyon TL olarak gerçekleşti. Mevduat ise 2015 yılsonuna göre yüzde 16,7 artışla 1 trilyon 453 milyar 660 milyon TL oldu.

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