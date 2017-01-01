2017 uygulamaları bugün başladı

Yeni yıl, yeni uygulamalar ve devreye girecek yeni kararlarla geliyor. Bireysel emeklilik sisteminden ticari taşıtlarda kullanım belgesi şartına, kredi kartı faizlerinden direksiyon eğitimine, pasaportlardan ehliyetlere kadar pek çok alanda bugün yeni dönemin başlangıcı olacak.

BES'E OTOMATİK KATILIM

Tarihi değişikliklerden biri bireysel emeklilik sistemine (BES) otomatik katılım olacak. 45 yaş altı çalışanlar, otomatik olarak BES'e dahil olacak. Ocak ayından itibaren de maaşlarından kesinti yapılacak. Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, mevcut BES ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 devlet katkısı teşviki verilecek. İki aylık cayma süresi olacak. Cayma süresi sonrası devam etmeye karar veren çalışanlara, bin TL tutarında devlet katkısı sağlanacak.

ŞOFÖRLER İÇİN YENİ DÖNEM

İstanbul'daki şoförler için de yeni bir dönem başlayacak. Her önüne gelenin taksi, minibüs ve servis aracı hizmeti verememesi için bu işleri yapan kişilere “toplu taşıma aracı kullanım belgesi” şartı gelmiş olacak. Uygulamayla, belgeye haiz şoförler iki yılda bir eğitim tekrarı yapacaklar. Tekrar eğitim sonrasında beş kez üst üste başarısız olan adaylar 1 yıl süre ile bu belgeye yönelik başvuru yapamayacak ve bu ticari araçları kullanamayacak. Araç kullanırken telefonla konuşmak, yolcuya kaba davranmak, sigara içmek, kısa mesafede yolcu almamak gibi uygulamalar da, şoförlerin hizmet kalite puanından düşüş sebepleri olacak.

KREDİ KARTLARINDA İNDİRİM

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin indirim de, bugün itibarıyla devreye girecek. Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının hesaplanma yönteminde değişikliğe gitme kararı almıştı. İhtiyaç kredisi faiz oranları ile kredi kartlarının taşıdığı ilave riskler ve maliyetler dikkate alınarak belirlenen faiz oranları kapsamında, TL ve para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranının 18 baz, bireysel ve ticari (KMH) işlemlerinde uygulanacak oranın da 15 baz puan düşürülecek.

KARTLARA YENİ TARİFE

Maliye Bakanlığı'nın 2017 yılı için belirlediği “değerli kağıt ücretleri” de devreye giriyor. Buna göre, pasaport defteri için 87.50 değil, 94 TL ödenecek. Ehliyetlerin fiyatı 108.50 yerine 117 TL olacak. Nüfus cüzdanının ücreti 15 TL yerine 16 TL'ye yükselecek. Evlilik cüzdanı alacakların cebinden de 80 TL yerine 86 TL çıkacak. Noter kağıdından ikamet iznine, motorlu araç trafik belgesinden banka çekine kadar değerli kağıtlarda yeni tarife yürürlüğe giriyor.

“YETERLİLİK” BELGESİ ZORUNLU OLDU

Bir başka adım da, “Mesleki Yeterlilik Belgesi” zorunluluğu gelen alanlar konusunda atılacak. Belgesiz işçi çalıştıran işveren, bir çalışanına 500 TL idari ceza ödemek zorunda olacak.

MİLLİ TARIM BAŞLIYOR

Tarımda da önemli bir adım atılacak. “Milli Tarım Politikası” uygulanmaya başlanacak. Yeni politika ile bitkisel üretim, hayvancılık ve tarım desteklerinde önemli değişiklikler devreye girecek. (Kaynak: YeniŞafak)