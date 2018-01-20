2017'de orkide üretimi yüzde 504 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kesme çiçek ve diğer süs bitkilerinden oluşan süs bitkileri üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 1 milyar 619 milyon 28 bine yükseldi.

1 MİLYARDAN FAZLASI KESME ÇİÇEKLER

Geçen yıl üretilen süs bitkilerinin yüzde 64,9'unu, 1 milyar 50 milyon 585'le kesme çiçekler oluşturdu. Kesme çiçek üretimi bir önceki yıla göre yüzde 1,2 arttı.

Diğer süs bitkileri ise 568 milyon 443 bin adet üretimle süs bitkilerinin yüzde 35,1'ini kapsadı. Diğer süs bitkileri de bir önceki yıla göre yüzde 19,5'lik artış gösterdi.

YÜZDE 504 ARTTI

Söz konusu dönemde süs bitkilerinde en yüksek üretim artışı orkidede görüldü. Orkide üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 504,1 artarak 1 milyon 625 bine yükseldi.

YILLIK TÜKETİM 6 MİLYON

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, Türkiye'deki orkide tüketiminin yıllık yaklaşık 6 milyon adet olduğunu söyledi.

Orkidenin daha önce ithal edildiğini belirten Dündar, "10 yıl önce Türkiye'de üretimi yoktu. Bundan 6 yıl öncesinde Adana'da yapılan yatırımlarla yıllık 300 bin adet üretilmeye başlandı. Geçen yıl Yalova'da faaliyete geçen bir işletmede de yıllık 1,5 milyon adet kapasiteyle üretim yapılabilecek. Bu yatırımlar sonucunda orkide üretiminde büyük bir artış meydana geldi. Bu üretim şu anki tüketimin yaklaşık yüzde 30'unu karşılayabiliyor." ifadesini kullandı.

Dündar, yakın zamanda orkide üretiminin 3 milyona çıkmasını beklediklerini, gelecek yıllarda ihtiyacın tamamının yurt içinde üretilebileceğini kaydetti.

FİYATI 25 TL

Dündar, orkidenin sadece Türkiye'de değil dünyada çok tercih edilen bir süs bitkisi olduğunu, Türkiye'de perakende fiyatının yaklaşık 25 liradan başladığını aktardı.