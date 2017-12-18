2018 Asgari ücret ne kadar? Asgari Geçim İndirimi kaç tl oldu AGİ hesaplama nasıl yapılır?

2018 Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret zammı son dakika Başbakan Yıldırım açıklaması AGİ ne kadar? Milyonlarca işçi için merak edilen asgari ücret zam oranları ve asgari ücret 2018 ne kadar? merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Sarıeroğlu, konuşmasında "Şu anda 900 bin emekçimiz, yapacağımız çalışmaların kapsamında. Asgari ücretle ilgili de dün iki farklı toplantı gerçekleştirdik. Net asgari ücrette, reel olarak yüzde 111 artış yapmış bir iktidarız. Asgari ücreti, hiçbir zaman siyasi popülizm malzemesi yapmadık. Asgari ücret ülkemiz açısından önemli denge ücretidir’’ şeklinde konuşmuştu. Peki asgari ücret 2018 zam oranları ne kadar olacak? Hükümet son dakika asgari ücret açıklaması ne yönde oldu? 2018 Ocak zammı asgari ücret ne kadar olacak? Başbakan Binali Yıldırım bugün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücret son dakika açıklamasında ‘’Hükümetimiz yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir’’ ifadelerine yer verdi. Asgari ücret net brüt ne kadar oldu? İşte binlerce işçinin umut ışığı olan asgari ücret son dakika gelişmeleri haberimizde yerini alıyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, asgari ücret ile ilgili olarak şunları söyledi:

‘’Hükümetimiz yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir.’’

"Asgari ücret yeni sene girmeden önce işçi-işveren ve hükümet ilgili bakanlığımız arasında yapılan müzakerelerle belirleniyor. bu noktada TÜRK-İŞ teklifini sundu, DİSK de teklifini sunacak daha sonra taraflar bir araya gelecekler, en uygun şekilde tarafları bakanlığımız bir araya getirecek. En iyi şartlardan ne gerekiyorsa bu rakam üzerinde mutabakata varılacak. Hükümetimiz yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandıracak."

Asgari ücret şu an ne kadar?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlilerinde ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE NELER OLDU?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ikinci toplantısı Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak. Komisyon Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanacak. İlk toplantıda Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, hem işçi hem de işveren kesiminden fedakarlık beklediklerini söylemişti. İşçi kesimi 'geçim şartı' başta olmak üzere 10 taleple masaya oturmuştu. Türk-İş, "Asgari ücret belirlenirken, gelir dağılımında adaleti sağlamaya yönelik olarak refahtan pay da verilmeli. Ücretlerde adaleti sağlamak açısından, en düşük devlet memuru maaşı da dikkate alınmalı" açıklamasını yapmıştı. İşveren ise asgari ücrete teşviğin sürmesini istediğini belirtti. Pazarlıklar Aralık sonuna kadar sürecek ve yıl sonunda yeni asgari ücret belirlenecek.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ikinci toplantısı bugün Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Toplantıda, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) uzmanları ülke ekonomisiyle ilgili verileri komisyon ile paylaşacak.

İLK TOPLANTI 1 ARALIK'TA YAPILMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’’ Asgari ücret’’ açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştiren komisyona Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlık yapmıştı.

Bakan Sarıeroğlu, buradaki konuşmasında "Bu yılki toplantımızda bu üçlü istişare ve karar mekanizmasını en etkin şekilde işletip, yine ülkemiz için ortak bir zeminde, ortak sonuçla mutabık olacağımızı umuyorum." ifadesini kullanmıştı.

İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplumun beklentilerine duyarlı olması ve yeni asgari ücretin "insan onuruna yakışır" düzeyde belirlenmesi gerektiğini dile getirmişti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da "Asgari ücrete yapılacak artışı belirlerken, işçilerimiz kadar işsizlerimizi de düşünmek, ortak sorumluluğumuzdur." diye konuşmuştu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını TÜRK-İŞ temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret nedir ve asgari ücret nasıl hesaplanır?

Her yıl ne kadar zam yapılacağıyla ilgili gündeme gelen asgari ücret kavramını ele alacağız. Asgari ücret nedir ve asgari ücret nasıl hesaplanır gibi konularla birlikte, asgari ücret kavramının ekonominin içerisindeki rolüne de değineceğiz.

Öncelikle asgari ücret yerine minimum ücret tanımlamasının da yapılabileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Yasal olarak ödenebilecek olan en düşük ücret asgari ücret olarak ifade edilir. Bu rakamın ne kadar olacağını belirleyen otorite ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu’dur. Asgari ücret düzenlemesi, ülkemizde 4857 sayılı iş kanunu tarafından korunur. Kanuna göre asgari ücret, en geç iki yılda bir yeniden değerlendirilir ve güncellenir.

Asgari ücret kavramı ILO yani Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından hazırlanan sözleşmelerde de kendine yer bulmaktadır. Türkiye’nin onayladığı ILO sözleşmeleri arasında 26 no’lu “Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi” de yer almaktadır. Yani buradan çıkarılması gereken bilgi, asgari ücret kavramının sadece ülkemize özel değil, uluslararası olarak geçerli bir kavram olduğudur.

Dünyanın hemen her yerinde artık asgari ücret kavramı tartışılmayacak derecede kabul görmüştür. Öyle ki bazı ülkelerde asgari ücret yerine kutsal ücret tanımlaması yapılmaktadır.

Asgari ücret nedir?

“İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak yapılan tanım, Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 4. Maddesinin (d) bendinde yer almaktadır.

Akademik tanımı bir kenara bırakacak olursak, asgari ücret için, işçiye ve işçinin ailesine insani yaşam şartlarını sağlayabilmesi amacıyla ödenebilecek en düşük ücret miktarıdır diyebiliriz. Daha düşük bir ücret ödemek, kişinin haklarına hem insan olarak hem de hukuken karşı gelmektir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleri

Asgari ücreti belirleme görevi Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yerine getirilir. Komisyonun başkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından atanır. Komisyon en az 10 üye ile toplanır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleri, aşağıdaki kurumlardan seçilir;

ÇSGB Çalışma Genel Müdürü veya Yardımcısı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekonomik İstatistikler Daire Başkanı veya Yardımcısı

Hazine müsteşarlığı temsilcisi

Devlet Planlama Teşkilatı ilgili daire başkanı veya yardımcısı

Bünyesinde en çok işçi bulunduran en üst işçi kuruluşundan farklı işkollarından 5 temsilci

Bünyesinde en çok işveren bulunduran işveren kuruluşundan farklı işkollarından 5 temsilci

Asgari ücret nasıl hesaplanır?

Asgari ücret, günlük hesaplanır aylık ödenir. Tutar, 30 gün üzerinden hesaplanır. Söz konusu ücret, komisyon tarafından belirlenir. Eskiden ülkemizde yılda iki defa asgari ücret belirleniyordu. Yılın ilk yarısında farklı, ikinci yarısından ise zamlı bir tutar belirleniyordu. Ancak artık yılda bir defa belirleniyor. Komisyon tarafından belirlenen günlük ücretin 30 ile çarpılması sonucunda brüt asgari ücret ortaya çıkar. Sonrasında ise brüt asgari ücret tutarından net asgari ücret tutarına ulaşılır. Bunu yapmak için brüt asgari ücretten kesintiler yapılarak işçinin cebine girecek olan net ücrete ulaşılır.

Brüt asgari ücretten yapılan kesintiler nelerdir?

Bunu güncel veri örneği ile açıklamak çok daha kolay olacak. 2017 yılı itibariyle bir işçinin günlük ücreti 59,25 TL olarak belirlenmiştir. 30 ile çarptığımızda tutarın 1777,50 TL olduğunu görüyoruz. Ancak bu brüt tutardır. Brüt tutardan net ücreti bulmak için kesintiler yapmamız gerek.

SGK primi %14 (-)

İşsizlik sigortası fonu %1 (-)

Gelir vergisi %15 (-)

Asgari geçim indirimi 133,31 TL (+)

Damga vergisi %07,59 (-)

Bu işlemler sonucunda net asgari ücrete ulaşılır. 2017 yılı itibariyle net asgari ücret 1404,06 TL olarak karşımıza çıkar. Ancak bu tutar 2018 yılında değişecektir.

Olayın birde işveren tarafı var. 1777,50 TL’lik brüt asgari ücretin birde işverene maliyeti bulunur. Yani asgari ücret ile çalışan bir işçinin, işyeri sahibine maliyeti nedir? Bu sorunun cevabı işe aşağıdadır.

SGK primi %15,5 (+)

İşveren işsizlik sigortası fonu %2 (+)

İşlemleri sonucunda 2017 yılı itibariyle asgari ücret ile çalışan bir işçinin, işyeri sahibine yani işverene maliyeti 2088,56 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tutar 2018 yılı itibariyle değişkenlik gösterecektir.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ)

Devlet, asgari geçim indirimi yani AGİ adıyla, çalışanlara istisnai bir durum uygulamaktadır. AGİ, asgari ücretinin bir kısmının vergi dışı bırakılmasıdır. Yani ücretin bir kısmından vergi alınmaz bu sayede yapılan kesintinin etkisi azaltılmak istenmektedir. AGİ tutarı her yıl asgari ücretle birlikte belirlenir. İşçiye, işveren tarafından devlet adına ödenir. Daha sonra devlet ile işveren, vergi mahsuplaşması sırasında bu tutarda hesaplaşır.

Asgari Geçim İndirimi, işçinin medeni durumuna (evli veya bekar), eşinin çalışıp çalışmama durumuna ve çocuk sahibi olma durumuna göre artar. Eğer bir işçi hem evli, hem eşi çalışmıyor hem de üç çocuğu varsa en yüksek AGİ tutarını alır. Bekar ve çocuk sahibi olmayan bir işçi ise en düşük AGİ tutarını alır.

2016 YILI APARTMAN GÖREVLİLERİ İÇİN ASGARİ ÜCRETLER NE KADAR OlMUŞTU?

Apartman görevlileri için asgari ücret brüt tutarı 1,647 TL, net tutar ise 1,399 TL oldu. Sigorta primi işçi payı asgari ücret yasal kesintisi 230,58 TL, işsizlik sigortası primi işçi payı 16,47 TL olarak belirlendi. Tüm kesintilerin toplamı ise 247,05 TL oldu.

2016 YILI APARTMAN GÖREVLİLERİ İÇİN ASGARİ ÜCRETLERİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR OLMUŞTU?

Apartman görevlilerinin asgari ücret brüt tutarı 1,647 TL olduğunu belirtmiştik. SGK primi %15,5 yani işveren payı 255,29 TL, işveren işsizlik sigorta fonu ise 32,94 TL oldu. Sonuç olarak apartman görevlisinin asgari ücreti işverene 1,935 TL’ye malolacaktır