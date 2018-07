Diyanet büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatlarını açıkladı 2018 Kurbanlık fiyatları ne kadar

2018 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu? soruların yanıtları haberimizde. Kurban Bayramı bu yıl 21 Ağustos'a denk geliyor. Bayrama yaklaşık 1 ay kala Diyanet İşleri başkanlığı kurban kesim fiyatlarını açıkladı. 4 gün sürecek kurban bayramında maddi durumu elveren müslümanlar kurban ibadetini yerine getirecekler. Kurban fiyatları yıllara göre değişiklik gösterdiği gibi illere göre de değişiklik göstermektedir. Bu durumun oluşmasında nakliye ücretleri, belediyelerin alan kiralama ücretleri ve piyasa arz/talep durumu da etkili olmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Buna göre yurt içi kurbanlık fiyatı 850 TL, yurt dışı kurbanlık fiyatı ise 625 TL oldu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı. İşte 2018 yılı kurbanlık fiyatları



Özellikle büyük şehirlerde Anadolu'dan gelen büyük ve küçük baş hayvanlarla ilgili hem belediyeler hem de il / ilçe tarım müdürlükleri gerekli kontrol alanlarını, satış ve kesim alanlarını kurmaya ve yer satışlarını gerçekleştirdiler. Bu yıl Kurban Bayramı 21-22-23-24 Ağustos 2018 tarihlerine denk gelmektedir.



Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı (TÜKETBİR) Bülent Tunç, Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Derneği Başkanı Ahmet Yücesan, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ve daha bir çok yetkiliden ilerleyen zamanlarda konuya ilişkin açıklama bekleniyor.



2018 KURBAN FİYATLARI NE KADAR?



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı.



Diyanet İşleri geçtiğimiz yıl da kurban kesim bedellerini yurt içinde 850 TL olarak açıklamıştı. Yurt dışında ise 600 TL olarak belirlemişti.



Hatırlanacağuı üzere Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, geçtiğimiz günlerde hayvan üreticisinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkmasının muhtemel olduğunu belirterek kurbanlık fiyatlarında ağustos ayındaki kurun belirleyici olacağını söylemişti.



Tunç, buna göre küçükbaş kurbanlıkların ortalama 1,000 TL, büyükbaş kurbanlıkların ise ortalama 7,000 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkmasını öngördüklerini de dile getirmişti









KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Kurban Bayramı 21 Ağustos Salı günü başlıyor. Kurban Bayramı tatili için henü resmi bir açıklama yapılmadı ancak 9 gün tatil yapılacağı öngörülüyor.



2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.