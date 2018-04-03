22 milyar dolara yön veren körfezli yatırımcılar İstanbul’a geliyor

Başta Körfez ülkeleri olmak üzere yabancı yatırımcıların gayrimenkul yatırımında talebini çeken Türkiye, yapılan yeni uygulamalarla birlikte bu alandaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yabancı yatırımcıların gayrimenkul yatırımında sağlanan teşvik edici uygulamalara ek olarak özel sektörün kurduğu güçlü bağlantılar ve tanıtım faaliyetleriyle birlikte ilginin artırılması sağlanıyor. Bu yıl 28 - 29 Nisan’da 12.’si düzenlenecek Gayrimenkul Fuarı ve Arap – Türk Zirvesi’ne de Körfez bölgesinden rekor katılım bekleniyor.

Suudi – Türk İş Konseyi Başkanı Mazen Ibrahim Rajab, Cidde Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ziad Bassam ve Y&D Real Estate Group Başkanı Younus Inayat’in öncülüğünde toplam büyüklüğü 22 milyar dolar büyüklüğü aşan firmanın yöneticileri ile 500’ün üzerinde yabancı yatırımcı 28 – 29 Nisan’da İstanbul’da düzenlenecek Arap – Türk zirvesine katılacak.

MURAT KALSIN; “ARAP YATIRIMCILARLA BİRLİKTE FIRSATLARLA DOLU BİR DÖNEME GİRİYORUZ”

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Kalsın; “Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki kuvvetli ilişkiler, kurulacak işbirliklerinin dışında bölgesel huzurun temellerini de sağlamlaştıracaktır. Türkiye, son 16 yıldaki performansıyla tüm Körfez bölgesinde dikkat çekiyor. 2017’deki büyüme oranlarımız da Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzun göstergesi. G20 ülkeleri arasında en fazla büyüyen ülke 2017 itibariyle Türkiye oldu. Turizmde, hizmet sektöründe ve sanayi sektöründe de ciddi büyüme rakamları görülüyor. İnşaat sektörü istikrarlı büyümesini geçtiğimiz yıl da sürdürdü. İnşaat sektöründeki yatırımlarla önümüzdeki dönemde de büyüme hızı artacaktır. Dünyanın gidişatına yön veren 10 büyük projenin altısı Türkiye’de yapılıyor. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ile kıtaları birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü gibi mega projeler bu yatırımların çevresinde yatırım imkanlarını oluşturuyor. 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul muazzam bir potansiyeli barındırıyor. Bu yatırımlar, çevresi itibariyle yatırımcıların iştahını kabartıyor. Türkiye yüzde 11,1 oranında artan yıllık performansıyla dünyanın en iyi inşaat sektörleri arasında yer alıyor. 2017’deki satış rakamları da bizi doğrular nitelikte. Yabancılara satılan konutlara bakıldığında ise yüzde 20’den fazla bir artış var. Araplarla birlikte fırsatlarla dolu bir döneme giriyoruz.” dedi.

ZIAD BASSAM;“TÜRKİYE İLE PROJE TASARIM NOKTASINDA İŞBİRLİĞİ YAPMALIYIZ”

Cidde Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ziad Bassam; “Türkiye ve Arap ülkeleriyle yapılan ticaret her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl Körfez ülkelerinden Türkiye’ye 700 binden fazla turist geldi. Bu sayının 2018 yılında 1 milyonu aşması bekleniyor. Körfezlilerin turizmde olduğu gibi yatırımda da önceliği Türkiye. Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt, Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapan ülkelerin başında geliyor. Sayı olarak az ancak değer olarak yüksek seviyelerde yabancıya satış gerçekleştirildi. Düzenlenecek bu fuarda sadece gayrimenkul satışının yanı sıra yatırım ve işbirliklerine yönelik bir düşünce içindeyiz. Türkiye ile birlikte proje tasarım noktasında işbirliği yapmamız gerekli. Özellikle Arap bölgesine uygun projelerin tasarlanması gerekiyor. Türkiye’deki bazı şehirler bu düşünceyi uygulamaya koymuş durumda. Bunun bir örneği olarak Trabzon’u gösterebiliriz. Suudi Arabistan’daki birçok şehirden Trabzon’a direk uçuş var. Bunun gibi örnekleri çoğaltmamız gerekiyor. Ancak bu sayede ekonomik ortaklığa ulaşabiliriz. Bu noktada hedef sadece ünite satışı olmamalı. Bu noktada yatırım fonları oluşturmamız gerekiyor.” dedi.

YOUNUS INAYAT; “TÜRKİYE’DE YAPILAN DEVLET PROJELERİ VE MARKALI KONUT PROJELERİ YATIRIMCILARI TEŞVİK EDİYOR”

Türkiye’nin gayrimenkul yatırımında birçok yatırım aracına kıyasla avantajlı bir noktada bulunduğuna ve yatırımcıların öncelikli tercihleri arasında yer aldığını belirten Suudi Arabistan merkezli Y&D Group firmasının Başkanı Younus Inayat’in; “Türk müteahhitler yıllardır dünyanın birçok noktasında önemli projelerin yüklenicisi olarak faaliyet gösteriyor. Bununla birlikte sektörün Türkiye’deki gelişimi ve doğurduğu ekonomik büyümeyi de takip ediyoruz. Özellikle Körfez bölgesinden yatırımcıların Türkiye gayrimenkullerine ilgisi çok ciddi. Kanal İstanbul ve 3. Havalimanı gibi büyük ölçekli devlet yatırımlarının Türkiye’nin algısına çok büyük katkısı var. Bizler bu gibi projelerle Türkiye’nin potansiyelini daha net görebiliyoruz. Tüm bunlara ek olarak markalı konut kavramı ve bu projeler nezdinde özel sektörün yürüttüğü tanıtım faaliyetleri de bizler için çok önemli. Türkiye gayrimenkulleri adına söylenebilecek bir şey varsa o da; daima istikrarlı bir değer artış grafiğine sahip olmasıdır. Bu da Türkiye gayrimenkullerine olan ilgiyi canlı tutuyor. Bu noktada Türkiye’de yabancı yatırımcının talebini artırmaya yönelik geliştirilen son uygulamalar da önemli bir etki oluşturdu. 11 yıldır düzenlenen ve bu yıl 12.’sinin gerçekleştirileceği Arap – Türk Zirvesi de Türk firmalarla karşılıklı ticari ilişkiler kurmamızda önemli bir etkinlik. Bizler de bu vesileyle Körfez bölgesinde medya kanallarını kullanarak bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında yatırımcıların Türkiye’ye yatırımında aydınlatıcı bilgiler sunacağız.” dedi.