2.8 trilyon dolarlık pazar

Erdoğan, bu stratejilerinin ilk sinyalini geçen günlerde açıkladığı 100 günlük icraat programında vermiş, bu programda, Ticaret Bakanlığının hedefleri kapsamında, Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan’a ihracatın öncelikli konular arasında yer aldığını bildirmişti. Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan’ın ithalat pazarının toplam büyüklüğü 2.8 trilyon doları aşıyor. Bunun 1.8 trilyon dolarını Çin pazarı oluşturdu.

Geçen yıl sonu itibarıyla Çin’in dış ticaret hacmi 2.3 trilyon doları ihracat, 1.8 trilyon doları ithalat olmak üzere 4.1 trilyon dolar olarak gerçekleşti.

BÜYÜK FIRSATLAR VAR

Çin’in dış ticaretinde ABD, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore ilk sıralardayken, Türkiye yüzde 0.8’lik payla 28’inci sırada yer aldı.Türkiye 2017 yılı itibarıyla Çin ile 2.9 milyar dolarlık ihracat, 23.4 milyar dolarlık da ithalat gerçekleştirdi. Bu sene 5 aylık verilere bakıldığında da 1.2 milyar dolarlık ihracat ve 9.9 milyar dolarlık ithalat kaydedildi.Hindistan’ın dış ticaret verilerine bakıldığında da 337,4 milyar dolarlık ithalat, 217 milyar dolarlık ihracat rakamı dikkati çekiyor. Rusya’ya en çok Çin, Almanya, ABD ve Belarus ithalat gerçekleştirdi, Türkiye Rusya’nın ithalatındaki ülkeler arasında 16. sırada yer aldı.Ruble ile ticaretin de yapılabildiği Rus pazarı ilaç, gıda ve inşaat sektörleri açısından önemli potansiyele sahip bulunuyor. Meksika ise geçen yıl toplamda 409 milyar dolar ihracat, 420 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi.