3 ayda başardı... Muğla'dan kuşkonmaz fışkırıyor

ODTÜ İşletme Bölümü'nden 2003 yılında mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayarak İstanbul'da tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışırken Amerika'ya iş gezisine giden 37 yaşındaki Aslı Aksoy'un hayatı, New York şehrinde yediği kuşkonmaz ile değişti. 13 yıllık iş hayatını bir kenara bırakıp Yeşilçam'da 42 dönümlük arazide kuşkonmaz üretimine başladı. Türkiye'nin Eskişehir'den sonra ikinci büyük kuşkonmaz üreticisi konumuna geçen Aslı Aksoy, 7 aylık üretim sezonunda 15 ton hedeflediği kuşkonmaz üretiminde ilk 1,5 ayda 5 tona ulaştı.

"ARTIK GERÇEKTEN ELİMİZ BELİMİZDE"

Aslı Aksoy şunları söyledi:

"1.5 ay önce aldığımız ilk kuşkonmazın ardından tahminlerimizin çok üstünde üretim oldu. Bizim bu sene ilk yılımız olduğu için ürünün ne şekilde ve nasıl üreyeceğini tahmin edememiştik. Günde iki kez hasata çıktığımız zamanlar oldu ve çok şaşırdık. Havamız çok güzel. Toprağımız verimli ve bereketli. Böyle olunca da tüm tarlaları günde iki kez gezerek ürün alıyoruz. Bu durum bizim için tahmin etmeyi bir kenara bırakın öngöremediğimiz bir olaydı. Bize de sürpriz oldu. Biz burada tamamen doğal üretim yapıyoruz. Tek yaptığımız çok özel ve iyi bir bakım. Yabancı otlar sürekli temizleniyor. Bu sene Nisan yağışları çok güzel gitti. Gerçi yağan dolu bir günlük ürünü vurdu ama köklerinden yeni sürgünler devam etti. Hava ılıman olunca da üründe patlama oldu. Artık gerçekten şirketimizin adı gibi elimiz belimizde. Her bir kuşkonmaza takım arkadaşlarımla birlikte gözümüz gibi bakıp büyütünce toprak da bunun karşılığını verdi."

"PİYASAYA ÇIKTIK"

Kısa sürede önemli market zincirleriyle anlaşmaya vardıklarını söyleyen Aksoy, tarladan satışları sürerken piyasaya da çıktıklarını kaydederek, "Ağırlıklı olarak ürünlerimizi İstanbul'a gönderiyoruz. Bu hafta içerisinde Ege Bölgesi dağıtımlarımız da başlıyor. Seçkin marketlerin raflarında yer almaya başladığımız andan itibaren arananlar arasına girmesi bizim için çok iyi haber. Çok büyük emeklerle ürettiğimiz kuşkonmazları daha fazla insana ulaştırabilmenin yolu market zincirleri. Dolayısıyla şu anda iyi gidiyoruz. Hasat bahar sonuna kadar iyi gideceğe benziyor" diye konuştu.

ÇALIŞANLARIN HEPSİ KADIN

Aslı Aksoy, 7 kadın yardımcı ile birlikte çalıştığını, aralarına artık erkek almayı düşünmediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yanlış anlaşılmasın erkeğe karşı değiliz. Ama bu bizim işimizin doğası gereği kuşkonmaz kadın emeği isteyen bir ürün. Sürekli eğilerek çalışıyoruz. Her bir ürünün bakımı çok hassasiyet gerektiriyor. Bunu da kadınlarla birlikte çok daha rahat yapabiliyoruz. Ekip uyumu çok önemli. Zaten biz burada her gün ailelerimizden çok birbirimizi görüyoruz. Bazen zaman yetişmediğinde burada saat 24.00'e kadar türkülerle şarkılarla pür neşe içinde çalışmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir birliktelik yakaladık. Bu yüzden de kadın kadına üretime devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bizim için geri dönüşler çok önemliydi. Öncelikle lezzet anlamında çok iyi not aldık. Üretim ve kalitemizle çok güzel geri dönüşler aldık. Dahası kuşkonmaz kendi özelinde çok faydalı bir ürün. Folik asit deposu. Hamilelerde, çocuk emziren kadınlarda çok önemli. İlaç olarak değil de doğal besin yoluyla bunu almak da ayrıca çok daha önemli. Diğer mineral ve vitaminler açısından da çok zengin, çok lifli bir sebze. Sindirime yardımcı, kalp dostu. Kanı temizliyor."

"BURADA ÇOK MUTLUYUZ"

Kuşkonmaz üreteminde çalışan kadınlardan Güler Karadağ "Her şey iyi geçiyor. Aslı Hanım, mükemmel biri. İşimiz ve arkadaşlarımızdan memnunuz. Ortam çok iyi. Daha önce hayvancılık yapıyordum ama burada gerçekten çok mutluyum" dedi.

Kendi arazileri ve hayvanları olmasına rağmen burada çalışıp, kuşkonmaz yetiştirmekten mutlu olduğunu söyleyen Hatice Kırkan "Aldığım parayla üniversitede kızımı okutuyorum" dedi. Üniversite mezunu olan Kırkan Aslı Aksoy'un sağ kolu gibi çalışıp, o olmadığı zaman hesap işlerine de baktığını belirtip, "Okuldan mezun olunca iş bulamadım ve 1,5 aydır burada çalışıyorum. Sağlıklı ürün yetiştiriyoruz ve hasat çok güzel. Köyümüz ve toplum için burası çok iyi oldu. Şu ana kadar 5 ton civarında ürün topladık. Bu kadarını beklemiyorduk çok şaşırdık" dedi. Özge'nin annesi Aynur Yıldırım da "Kuşkonmaz üreten en yaşlı işçilerdenim. Yağmurun devam etmesi hasatı yükseltti. Satışlar da ortam da güzel" diye konuştu.

KUŞKONMAZ NASIL ÜRETİLİYOR?

Tohumdan elde edilen fideler tarlaya dikiliyor. İki yıllık titiz bir bakımın ardından üçüncü yıl azar azar ürün vermeye başlıyor. Tarladaki kökler 10-12 sene boyunca verimli bir şekilde ürün veriyor. Genellikle şubat ayı sonu mart başında bitkinin sürgünleri toprak yüzeyinden dışarı çıkmaya başlıyor. Sürgünler 25 santim boyutuna geldiğinde toprağa yakın bir şekilde kesiliyor. Kesimde hassas davranmak gerekiyor çünkü topraktan çıkmak üzere olan bir sürgün küçük bir bıçak darbesiyle zarar görerek dik çıkması gerekirken eğiliyor ki bu da kalite kriterlerini ters yönde etkiliyor. Tarladan toplanan kuşkonmazlar toprağını atması için yarım saat soğuk suda tepelerini suya değdirmeden bekletiliyor. Serinleme sonunda boylarına göre ayrılıyor ve dipleri kesilerek 400 gramlık bağcıklar haline getiriliyor. 35 liradan başlayan kilo fiyatı ürün çoğaldıkça düşmeye de başladı.