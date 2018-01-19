Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

3. Havalimanı bilet fiyatlarını düşürecek

Yapımına hızla devam edilen ve ilk etabı 29 Ekim 2018 de açılması planlanan 3. Havalimanı'nın son hali görüntülendi. Uçak bileti fiyatlarının bu havalimanı ile birlikte büyük oranda düşmesi bekleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan 3. Havalimanı'nın çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Havalimanının ilk etabının 29 Ekim 2018'de açılması planlanıyor 
 
225 bin kişiye istihdam sağlayacak
 
İstanbul’un Yeni havalimanı, Avrupa yakasında, Karadeniz kıyısındaki 76,5 milyon metrekarelik bölgede yer alıyor. Yıllık 200 milyon yolcuya çıkarılabilir kapasiteye sahip üç terminal ve altı pistten oluşacak dev proje açıldığında 100 bin kişiye, 2023’e kadar projenin tamamı bittiğinde ise 225 bin kişiye istihdam sağlanacak.
 
Uçak bileti fiyatlarının düşmesi bekleniyor
 
Dünyanın en büyük havalimanında sağlık ve spa merkezleri de bulunacak.
 
Uçak bileti fiyatlarının bu havalimanı ile birlikte büyük oranda düşmesi bekleniyor.
 
İstanbul Yeni Havalimanı’nın bagaj sistemi de büyük ilgi çekiyor. 42 kilometrelik uzunluğu bulunan sistem, Taksim’den Tuzla’ya kadar olan bir mesafeye denk geliyor.
 
Kaynak: Yeni Şafak
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Payitaht Abdülhamit´te geceye damga vuran sahne

Payitaht Abdülhamit´te geceye damga vuran sahne

Karne capsleri kırdı geçirdi

Karne capsleri kırdı geçirdi

Bu araçlara dokunmak 250 dolar

Bu araçlara dokunmak 250 dolar

Putin buzlu göle girdi

Putin buzlu göle girdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA