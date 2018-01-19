3. Havalimanı bilet fiyatlarını düşürecek

Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan 3. Havalimanı'nın çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Havalimanının ilk etabının 29 Ekim 2018'de açılması planlanıyor

225 bin kişiye istihdam sağlayacak

İstanbul’un Yeni havalimanı, Avrupa yakasında, Karadeniz kıyısındaki 76,5 milyon metrekarelik bölgede yer alıyor. Yıllık 200 milyon yolcuya çıkarılabilir kapasiteye sahip üç terminal ve altı pistten oluşacak dev proje açıldığında 100 bin kişiye, 2023’e kadar projenin tamamı bittiğinde ise 225 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Uçak bileti fiyatlarının düşmesi bekleniyor

Dünyanın en büyük havalimanında sağlık ve spa merkezleri de bulunacak.

Uçak bileti fiyatlarının bu havalimanı ile birlikte büyük oranda düşmesi bekleniyor.

İstanbul Yeni Havalimanı’nın bagaj sistemi de büyük ilgi çekiyor. 42 kilometrelik uzunluğu bulunan sistem, Taksim’den Tuzla’ya kadar olan bir mesafeye denk geliyor.

Kaynak: Yeni Şafak