VOLT Motor 30 yaşında

VOLT Motor rekabet avantajı elde edebilmek için; Ar-Ge, inovasyon, hız, kalite entegrasyonu ve modernizasyon çalışmaları ile tüm süreçlerinde “operasyonel mükemmelliği” hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Sadi Sancak’ın üstlendiği VOLT Motor, 2017 yılında 30. yaşını kutlayacak. 2017 yılına yeni hedeflerle adım atacak olan VOLT Motor, yeni yatırımlar ve projelerle büyüyecek.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki VOLT Motor fabrikasına bir tanıtım gezisi düzenlendi. Gelecek hedeflerinin paylaşıldığı ve üretim aşamalarına yönelik tanıtım gezisine Saya Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Volt Motor Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Sancak ile Volt Motor Genel Müdürü İlkay Çimentepe katıldı. Basın mensuplarına fabrika ile ilgili bilgiler verildi.

Saya Grup’un kuruluşunu ve bugünkü durumu hakkında bilgi veren Saya Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Sancak, günümüzde 3 bin kişinin grup bünyesinde çalıştığını söyledi. Volt Motor ile ilgili de kısa bilgiler veren Sancak, 2011 yılında Saya Grup bünyesine dahil olan Volt Motor’a 5 yıl içinde 50 milyon dolarlık yeni teknoloji, kalite ve kapasite artışına yönelik yatırımlar yaptıklarını belirtti. Sancak, “Üretim alanımızı da yüzde 30 büyüterek 45 bin metrekareye çıkarırken, çalışan sayımızı da arttırdık” dedi.

Yatırımlara devam ederek, üretim kapasitesini daha da arttırmak istediklerini anlatan Mesut Sancak, “Bu amaçla 2017 yılında 20 milyon TL’nin üzerinde ek yatırım yapmayı planlıyoruz. Başta Avrupa olmak üzere; Afrika, Ortadoğu, Rusya ve Türki Cumhuriyetlere de yöneleceğiz.Volt Motor olarak 30. Yaşımızda, üretimimizin yüzde 30 oranında ihracat yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

VOLT Motor Genel Müdürü İlkay Çimentepe,1987 yılından itibaren İzmir’de faaliyet gösteren şirketin, “sürdürülebilir karlı büyüme” felsefesi ile devam eden kurumsal geçmişini şöyle özetledi:

-50 milyon dolarlık yatırım-

İlkay Çimentepe, “Bulunduğu her sektörde lider kuruluşlardan biri olmayı hedefleyen Saya Grup şirketlerinden biri olan VOLT Motor, 2011 yılında Saya Grup bünyesine dahil oldu. Bugüne kadar 50 Milyon USD’lik yeni teknoloji, kalite ve kapasite artışı yatırımı yapıldı. 2011 yılından bu yana üretim alanını %30 büyüterek 45 bin m2’ye çıkarırken, çalışan sayısını 5 kat arttırdı. Bugün 600 çalışanı ile hedefleri doğrultusunda kararlı adımlar ile ilerliyor. Yaptığı yeni teknoloji yatırımları ve ar-ge çalışmaları neticesinde bugün 63 gövdeden (küçük motor) 315 gövdeye (büyük motor) ve 200 kW güçteki ürün gamına ulaşıldı. Bunun yanında son altı yılda ciroda 5 kat büyüme gerçekleştirildi. Yatırımlara devam ederek, üretim kapasitesini daha da arttırmak istiyoruz. 2017 yılında üretim kapasitemiz 1 milyon adet (2 milyon kW) genel maksatlı motor olacak. Satış grafiklerinde de üretim hedeflerine uygun bir yükseliş izleyeceğiz. Yurt içi pazardaki büyümeye paralel olarak, yurt dışı pazarlarda da varlığımızı etkin bir şekilde arttıracağız. Bunun için hedef pazarlarda sağlam adımlar atıyoruz.”

-AR-GE ve Entellektüel Sermaye-

Türk sanayisinde kullanılan elektriğin % 70’inin elektrik motorları tarafından tüketildiğine işaret eden Çimentepe, inovasyonun önemine değinerek, “Toplam cironun yaklaşık % 2,5 kadarını Ar-Ge’ye harcayarak yüksek katma değerli ve enerji tasarrufu sağlayan ürünler üretiyoruz. VOLT Motor, ülkemizdeki enerji tüketimini düşürmek ve enerji verimliliğini arttırmak adına yaptığı öncü Ar-Ge çalışmalarıyla; premium enerji seviyesi olan IE3 verim sınıfındaki elektrik motorlarını piyasaya sundu. Türkiye’de ilk ve tek Superpremium enerji seviyesindeki IE4 motorlarını kendi Ar-Ge’miz ve kendi patentimiz ile üretip, uluslararası pazardaki işbirliklerimizi de sürdürüyoruz. Amacımız VOLT Motor’u sadece Türkiye’de değil dünyada tanınan global bir marka haline getirmektir. 5 at artan çalışan sayımız nitelikli ve donanımlı çalışanlarımız ile güçlendirilerek sürdürülebilir kurumsal yapının temellerini atmış bulunmaktayız. Bu sayede birçok kulvarda rekabet ederek başarılı sonuçlar almaktayız. Entellektüel sermaye için yatırımlarımız artarak devam edecek ve önceliğimiz her zaman “insan” olacaktır” dedi.

-Operasyonel Mükemmellik-

Çimentepe, günümüzde operasyonel mükemmelliği yakalamış dünya klasmanındaki üretici firmaların izlediği yegâne yolun yalın yaklaşım olduğunu vurguladı. Çimentepe, VOLT Motor’un sahip olduğu tüm kaynakları en etkin şekilde kullanarak, firma nakit akış hızının artırılmasıyla, azami müşteri memnuniyetinin ve efektif karlılık ile elde edilmesi iş modeli olan “Yalın Yönetim” felsefesini benimsediklerini dile getirdi.

-Kalite ve Müşteri Memnuniyeti-

Ürün kalitesindeki iyileştirme çalışmalarına dikkat çeken İlkay Çimentepe, ‘’Özellikle son kullanıcı ve OEM müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler sayesinde, yaptığımız teknoloji ve kalite odaklı yatırımların olumlu yönde sonuçlarını memnuniyetle görmekteyiz. Bu sayede müşteri memnuniyeti ve sadakati her geçen gün artmaktadır. Bu faaliyetlerin VOLT Motor içerisinde sınırlı kalmayıp, tüm tedarik zincirinde bulunan stratejik iş ortaklarımızda da uygulanması ile yan sanayinin gelişimine katkıda bulunuyoruz’’ şeklinde konuştu.

-İhracat-

Çimentepe, Avrupa'da A sınıfı kaliteli ürün isteyen müşterilere yönelik ihracat çalışmasına ağırlık verdiklerini söyledi. Çimentepe, “2017 yılında 20 milyon TL’nin üzerinde ek yatırım yapacak olan şirketimiz; başta Avrupa olmak üzere; Afrika, Ortadoğu, Rusya ve Türki Cumhuriyetlere de yöneldi. Halen 40'a yakın ülkeye ihracatımız bulunuyor. Ayrıca Amerika'ya ve Kanada'ya ürün sunabilmek için de sertifikalarımızı hazırladık. İhracatta, okyanusları aşıp Amerika ve Kanada’ya da ihracat yapmak öncelik hedeflerimiz arasındadır. Bunun yanında hali hazırda en önemli OEM ihracat iş ortağı olan, Dünya’nın en büyük pompa üreticisi olan Alman KSB firması ile iş hacmimizi her geçen gün büyütmekteyiz. KSB’nin dünya çapındaki tüm üretim tesislerine en yüksek enerji verimliliğine ve yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizi ihraç etmekteyiz” diye konuştu.

Dünyanın en verimli motorunu üreteceğiz

Çimentepe, “Dünyanın en verimli motorunu üreteceğiz. Net bir şekilde bunu söylüyoruz. Mayıs ayından itibaren prototiplerini üretip, 2017 Ağustos ayından itibaren yılda 85 bin adet üretebilir mıknatıslı motor üretimine tam anlamıyla geçeceğiz. Şu an en verimli motorlar, IE4 sınıfı olanlardır. Bunun üstünde sınıflama henüz yok. Yüzde 60 tasarruf hedefliyoruz. Son 6 aylık süreçte bu motora odaklanıp sonuca ulaştık. Şimdiden Almanya'dan bu yeni motorumuza siparişler aldık” açıklamasında bulundu.

Seramiksan’da, Volt Motor imzası

İlkay Çimentepe; Türkiye’nin en büyük seramik üreticilerinden Seramiksan’ın, Manisa’daki üretim tesislerinde kullanılan elektrik motorlarını da verimli motorlar ile yenilemeye başladıklarını açıkladı. VOLT Motor Genel Müdürü Çimentepe, şöyle konuştu:

“Seramiksan çok iyi bir örnek. Seramiksan; yıllık 33 milyon m2 seramik karo ve 1 milyon adet vitrifiye üretim kapasitesiyle seramik sektörünün ilk 3 firması arasında yer almaktadır. İlk etapta belirlenen 27 adet 315 gövde, 110 kW IE4 enerji verimlilik sınıfındaki elektrik motorunu tedarik ediyoruz. Bilinçli benzer firmalarda da enerji tasarrufu ve veremliliği yüksek motorlar ile mevcut motorların değişimi ile hem ülkemiz kaynaklarının daha az kullanımı ile ülke ekonomimize, hem de üreticilere enerji verimliliği konusunda destek vermiş oluyoruz.”

''Sürdürülebilirlik konusunda TURQUALITY ve EFQM ile beraber sektörde ilk olduk''

VOLT Motor olarak iş süreçlerinde etkin ve verimli olup, bunu da sürdürülebilir kılmak üzere; Turquality ve Kal-Der öncülüğündeki mükemmellik yolculuğuna devam ettiklerini belirten Çimentepe, şöyle devam etti:

“2017 yılı Temmuz ayında Turquality'de bir üst lige, yani Şampiyonlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için operasyonlarımızı sürdürüyoruz, dersimize çalışıyoruz. Sektörümüzde “Turquality” programında yer alan şirket henüz yok. İnşallah biz ilk olacağız. EFQM’den aldığımız Mükemmellik seviyesinde 3 yıldızımızı, ilk etapta 4 yıldıza çıkarmayı ve akabinde de EFQM ödüllerini almayı amaçlıyoruz. Hedefimiz Türkiye’de elektrik motoru denilince akla ilk gelen MARKA olmak.“

Sosyal Sorumluluk ve İzmir

Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında ‘Eğitim’ odaklı olduklarını belirten Çimentepe, “Bizler Türkiye'nin geleceğinin gençlerin elinde olduğuna inanıyoruz. Dünya ile rekabet için bizim bu genç potansiyelimizi iyi eğitmemiz şart” dedi. Çimentepe, şirketin bu alandaki faaliyetlerini ise şöyle özetledi;

“İzmir Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi’nde sınıf ve atölye desteğinin yanında, öğrencilere burs, staj ve istihdam garantili bir proje başlattık. Bu proje ile öğrenciler teknolojik altyapısıyla dikkat çeken bir bobinaj atölyesine kavuşurken, bilgisayarlı sınıfta eğitim görme fırsatını yakalıyor. Lise eğitimi sırasında burs alırken, staj ve iş garantisiyle eğitim hayatlarını çok daha iyi bir şekilde sürdürme imkanına sahip oluyorlar. Halen Çınarlı EML’deki başarılı öğrencilerimize burs veriyoruz. Başarıyla mezun olanlara fabrikamızda iş garantisi var.”

2023’te “Powered by VOLT” hedefi

VOLT Motor Genel Müdürü İlkay Çimentepe, “Merhum Abdulrezzak Sancak ve kardeşlerinin Saya Grup bünyesine katarak geliştirdiği İzmir firması VOLT Motor; kazandığını yine burada teknolojiye dönüştürdü. İzmir’den kazandı, İzmir’de yatırıma harcadı. Bu anlayışla altı yılda, sektörün en önemli üreticisi konumuna geldi. Türkiye'de ilk ve tek olarak fabrikamızda IE4 verimlilik sınıfında motorlar üretilmektedir. Bu, motor sektöründe teknolojinin geldiği en üst noktadır. Hedefimiz 2023 yılında “her makinede bir VOLT Motor – Powered by VOLT” sloganımızı hayata geçirmektir” şeklinde konuştu.

VOLT MOTOR A.Ş.

KURULUŞ: 1987 ve 2011 yılında Saya Grup bünyesine katıldı.

ÇALIŞAN SAYISI: 600

ÜRETİM: Elektrik Motoru / Elektrik enerjisini mekanik (hareket) enerjisine çeviren çeşitli gövde ve güçlerdeki elektrik motorları

ÜRETİM SAHASI: 45 Bin m2

İHRACAT: 40 ülke