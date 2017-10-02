Kamu ve özel sektörde yaklaşık 3.5 milyon gence iş sözü veren hükümet, 3 yıllık ekonomi programında istihdam hedeflerini güncelledi.

İŞKUR, yüz yüze görüştüğü 3 milyon gence ilişkin özel bir veri tabanı kuracak.

Eğitim-istihdam veri tabanı ile her bir sektörün işgücü ihtiyacı daha hızlı şekilde karşılanacak. İş-meslek danışmanları özel gruplara yönelik ihtisaslaşacak, sosyal dışlanma riski olanlara yeni fırsatkapıları açılacak.

Hem işi hem de eğitimi olmayanların profilleri belirlenerek meslek sahibi olmaları sağlanacak. Özel sektör de toplum yararına çalışma kapsamında personel istihdam edecek.