4 milyon oyuncağa geçit vermedik

Konomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün Temmuz 2017’de başladığı sıkı ithalat denetimi politikası sonucunda bugüne kadar 4 milyon oyuncağa ‘sağlıksız’ olması nedeniyle ithalat izni verilmedi. Bu kapsamda 141 milyon ithal oyuncak testten geçirildi. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu, oyuncak sektöründe ve oyuncak ithalatında denetimler hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, ithalatta denetimin önemine değindi. Soylu, sıkı ithalat denetimi yapmaya başladıkları ilk dönemde olumsuzluk olduğunu ama gelinen noktada testler neticesinde karşılaşılan olumsuzlukların yüzde 1’e düştüğünü vurguladı.

HEDEF %100 GÜVEN

Soylu, denetimlerle sağlıklı, kaliteli, güvenlik kurallarına uygun, istenilen kriterlere sahip ürünlerin ülkeye girmesini hedeflediklerini belirterek, tüketicilere sağlıklı ürünün ulaşmasını istediklerini anlattı. Aynı zamanda yerli üreticiyi de koruduklarını anlatan Soylu, “Bu denetim mekanizması nihai hedefe ulaşıncaya kadar, yani tüketicilerimiz yüzde 100 güvenilir, korunan, sağlıklı ürünlere ulaşıncaya kadar devam edecektir” dedi. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu ise denetimler sayesinde yerli üretimin arttığını söyledi.

Stres çarkları tehlikeli ürün listesine girdi

AB’nin yayımladığı ‘Gıda Dışı Tehlikeli Ürünler için Uyarı Sistemi: 2017’ raporunda, özellikle küçük pillerle donatılarak ışıklandırılan ‘stres çarkları’nın çocuk sağlığını tehdit ettiği belirtildi. Raporda, ‘stres çarkları’nda kullanılan yatay pillerin yutulması durumunda yemek borusu ve bağırsaklarda yanma olabileceği, oyuncağın çıkarılabilen parçaların da tehdit teşkil ettiği uyarısında bulunuldu. Bu ürünler Türkiye’de de sıkça bulunuyor.