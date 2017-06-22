'6 buçuk milyon bina yıkılmalı'

İstanbul’da faaliyet gösteren Demirli Yapı kentsel dönüşüm projelerine yöneldi. Demirli Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İdris Demirli, bugünün teknolojisi ile kaliteli ve dayanıklı ürünlerden oluşan birinci sınıf işçilik uygulamaları ile günümüz koşullarına uygun konutlar inşa edeceklerini belirtti. Demirli, ”Türkiye’de yıkılıp yeniden inşa edilmesi gereken 6 buçuk milyon binanın büyük kısmı İstanbul’da. Ve bu binaların çok büyük çoğunluğu 1998 deprem yönetmeliğinden önce yapılmış ve çoğunluğu mühendislik hizmeti görmediği için bu binaların binanın yenilenme veya güçlendirmeye ihtiyacı var” dedi.

Türkiye nüfusunun büyük bir kısmının deprem bölgesinde yaşadığını belirten Demirli, “Türkiye’de ülke nüfusunun yüzde 92’lik bölümü, 1’inci ve 2’inci derece deprem kuşağı üzerinde kurulmuş kentsel bölgelerde yaşıyor. 19 milyon konut stoğunun bulunduğu ülkemizde bu konutların yüzde 40 civarında önemli bir kısmı oranı riskli, yapı ömrünü tamamlamış, sağlıksız ve ruhsatsız yapılaşmadan oluşuyor” diye konuştu.

İHA