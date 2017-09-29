80 milyona iyi haber

Çalışanların ücretlerinin 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında bin 404 TL'nin altına düşmesi nedeniyle, ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla Gelir Vergisi Kanunu'na geçici madde ekleniyor.

İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları için, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlardaki öğrencilerin barınmalarının önündeki süre kısıtlaması kaldırılacak.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında istihdam hakkı bulunanlardan yaş sınırı aranmayacak.

Çalışma Bakanı'na, işsizlik ödeneği başvurularının izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılması, işsizlik ödeneğinin, her ayın 5'inde aylık olarak işsizin kendisine ödenmesi ve ödeme tarihini öne çekilmesi konularında yetki veriliyor.

Tehlikeli işlerde çalışanların Mesleki Yeterlilik sınavlarında başarılı olmaları halinde marafları karşılanacak.

Okul ve hastanelere ücretsiz su verilecek..