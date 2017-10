80 milyona zam

Yeni gelirlerin bazıları belli olurken, bazıları için de ipuçları geldi. İşte Ocak ayında bizi bekleyen zamlar:



- Memur maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Buna göre; maaşlarda 108 ile 417 lira arasında artış yaşanacak. En düşük memur maaşı 2 bin 721 liradan 2 bin 829 liraya ulaşacak. En yüksek memur maaşı da 10 bin 435 liradan 10 bin 852 liraya çıkacak. Ayrıca 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, fark da verilecek. Ayrıca bazı kamu görevlilerine ek zam da var.



- SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına, 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Uzmanlar; zam oranının yüzde 3 ile 5 arasında olmasını bekliyor. Ayrıca Ocak'ta aylıklar artacağı için, her ay verilen maaşların yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme de yükselecek. Emeklilerin maaşında 221 liraya varan artış yaşanabilecek. Halen en yüksek SSK ve Bağ- Kur emeklisi aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye her ay 169 lira da ek ödeme veriliyor. Yani ek ödemeyle birlikte emeklinin eline 4 bin 409 lira geçiyor. Eğer zam oranı yüzde 3 olursa, Ocak'ta net maaş 4 bin 367 liraya, ek ödeme de 174 liraya yükselecek. Böylece emeklinin geliri 132 lira artışla 4 bin 541 liraya ulaşacak. Zam oranının yüzde 5 olması halinde de net maaş 4 bin 452 liraya, ek ödeme de 178 liraya ulaşacak. Emeklinin eline bu durumda aylık 4 bin 630 lira geçecek. Yaşanacak artış da 221 lirayı bulacak.



- Halen net bin 404 lira 6 kuruş, brüt bin 777 lira 50 kuruş olan asgari ücret, 1 Ocak'ta artacak. Yeni ücret, Aralık'ta Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenecek. Asgari ücretin geçen yılki gibi yüzde 8 seviyesinde artırılması halinde, net asgari ücret bin 516 liraya çıkacak. Brüt asgari ücret ise bin 919 lira 70 kuruş seviyesine yükselecek.



- Tüm çalışanların maaşında işverenlerin yapacağı zammın yanı sıra bir artış daha olacak. Maaşlara her ay eklenen asgari geçim indirimi yükselecek. Asgari geçim indirimi, asgari ücret üzerinden belirleniyor. Çalışanın evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına, çocuk sayısına göre ödenecek tutar değişiyor. 1 Ocak'ta asgari ücrette yapılacak artışla birlikte, asgari geçim indirimi de zamlanacak. Halen brüt bin 777 lira 50 kuruş olan asgari ücret, artış geçen yılki gibi yüzde 8 olursa, bin 919 lira 70 kuruşa yükselecek. Buna bağlı olarak da en düşük asgari geçim indirimi tutarı yani bekar çalışana ödenen tutar 133 lira 31 kuruştan 143 lira 97 liraya çıkacak. Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışana ödenen asgari geçim indirimi de 226 lira 63 kuruştan 244 lira 76 kuruşa ulaşacak.



- Asgari ücretteki artışla birlikte işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar da yükselecek. İşsizlik maaşı son 4 aylık ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı oluyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Binde 7.59'luk damga vergisi kesintisiyle, bu yıl işsizlere ayda en az 705 lira 60 kuruş, en çok da bin 411 lira 20 kuruş ödeniyor. Asgari ücretteki artışla bu tutarlar yükselecek. Brüt asgari ücret bin 919 lira olursa, en düşük işsizlik maaşı 767,88 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da bin 535 lira 76 kuruşa çıkacak. Damga vergisi dikkate alındığında işsizlere en az 762,05 lira, en yüksek de bin 524 lira 10 kuruş verilecek.



- Memurlara ödenen aile yardımı da artacak. Halen 219,17 lira olan eş yardımı, 227,94 liraya çıkacak. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 51,35 liradan 53,40 liraya, 6 yaş üstü için 25,68 liradan 26,70 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura ödenen aylık aile yardımı 321,71 liradan 334,74 liraya ulaşacak.



- Devlet, 65 yaş üstündekilere halen 3 ayda bir 754 lira maaş ödüyor. Memur maaşlarına yapılacak artışla, bu ödeme 784,64 liraya yükselecek.



- Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara yapılan maaş desteği de artacak. Evinde yüzde 50 raporu olan engelli yakınına ya da yaşlısına bakana aylık bin 27 lira ödeniyor. Bu destek, memur maaşlarına yapılacak artışla yükselecek. Evde bakım parası bin 68 liraya çıkacak.



- Memur emeklilerinin maaşına yüzde 4 zam yansıtılacak. Buna göre; halen en düşük bin 871 lira olan memur emeklisi aylığı bin 945 liraya yükselecek. Yani emekli aylığında en az 74 lira zam olacak. Ayrıca 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, Ocak'ta fark da verilecek. Böylece Ocak zammı artacak. Ayrıca maaş artacağı için yüzde 4 oranındaki ek ödeme de yükselecek.



ERKEN EMEKLİLİĞİ UCUZA GETİRİN



Erken emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapmayı planlayanlar dikkat! 1 Ocak'ta doğum ve askerlik borçlanmasında taban tutarlar yükselecek. Bu tarih gelmeden harekete geçenler, kazançlı çıkacak. Borçlanmada en düşük tutar halen aylık en az 568 lira 80 kuruş seviyesinde. Asgari ücret brüt bin 919 lira olursa, bu tutar 614 lira 30 kuruşa yükselecek.