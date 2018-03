81 ilden 4.912 esnaf sınıra yardım taşıdı

Türkiye’nin 81 ilinden gelen esnaf ve sanatkarlar Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için Hatay’da buluştu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen organizasyona TESKOMB ve TESK’e üye 4 bin 912 esnaf ve sanatkar katıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve TESKOMB Başkanı A. Kadir Akgül öncülüğünde 81 ildeki esnaf ve sanatkarların hazırladığı yardım kolileri dualarla Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan uğurlandı. Tören sırasında konuşan Tüfenkci, “Esnaf kardeşlerimiz Afrin’deki kardeşlerimize AFAD eliyle yardım eli uzattı, dayanışma içerisinde oldu” dedi.

TEK YÜREK-TEK SES

Hatay’a kadar gelen tüm esnafa teşekkür eden Tüfenkci, “Hatay’dayız, tek yürek, tek ses olarak devletimizin yanındayız” dedi. Esnafın, 15 Temmuz’da milli iradeye sahip çıktığını ve hainlere gerekli dersi verdiklerini aktaran Tüfenkci, esnafın o gün nasılki milli iradeye sahip çıkıldıysa bugün de vatana sahip çıktıklarını vurguladı. Tüfenkci, “Ekonomimiz zora mı gider?” diye endişelenenlerin bugün bu operasyonlarla ekonominin dara da zora da girmediğini gördüğünü aktardı. İşinin başında bir hükümet ve esnafın olduğunu vurgulayan Tüfenkci, “Onun için kimse merak etmesin, eğer esnaflarımız buradaysa, ekonomiye sahip çıktılarsa bundan kimse endişe etmesin. Ekonomimiz de emin ellerde, yarınlarımız da emin ellerde. Yeter ki kimse istikrarı bozucu, birliğimizi ve beraberliğimizi bozucu hareketlere ödün vermesin” diye konuştu.

Yarınların bugünlerden çok daha iyi olacağını paylaşan Tüfenkci, bundan herkesin emin olmasını istedi. Her zaman esnafı milletin çimentosu ve omurgası olarak gördüklerinin altını çizen Tüfenkci, şunları aktardı: “Onun için her zaman da esnafımızın yanında olduk, yanında da olmaya devam edeceğiz. Esnaflardan gelen her talebi titizlikle takip ettik. Bundan sonra da takip etmeye devam edeceğiz.”

ESNAFA MÜJDE PAKETİ

Tüfenkci, esnafa kolaylıklar sağlama adına yakında yeni bir paketi de paylaşacaklarının müjdesini verdi. Küçük esnafın da e-ticarette olması gerektiğini vurgulayan Tüfenkci “Onun için bir şeyler yapmamız gerekir dedik. Artık küçük esnafımızı da geleneksel iş yapan esnafımızı da bakkallık yapan esnafımızı da biz e-ticaret sitelerine hükümet olarak taşıyacağız. Sizler adına PTT ile iş birliği yaptık, sizin her bir dükkanınızın bir profilini oraya taşıyacağız ve PTT AVM’de yer alacaksınız” dedi.