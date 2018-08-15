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ABD borsası son haftaların en kötü performansını gösteriyor

ABD borsası Dow Jones ve S&P 500 borsaları son 2 ayın en kötü performansını gösteriyor.

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ABD borsası Dow Jones ve S&P 500 borsaları son 2 ayın en kötü performansını gösteriyor. Çin internet devi Tencent Holding'in hayal kırıklığı yaratan kâr açıklaması, teknoloji firmaları hisselerindeki düşüş de borsanın kötü performansında etkili olduğu kaydedildi.
 
S&P 500 endeksi son 6 seansta üst üste düşmeye devam etti. Dow Jones 300 puan, yani yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.
Çinli internet devi Tencent'in son on yılda ilk kez kâr oranının azalması gelişmekte olan piyasaları olumsuz etkilerken Nasdag 100 endeksi de son dönemlerin en kötü performanslarından birini yaşıyor.
 
Bloomberg'e konuşan Naim Aslam, özellikle teknoloji firmalarının borsaların aşağı yönlü hareketinde önemli rol oynadığını söyledi.
 
Avrupa'da ise hammadde hisselerindeki düşüş piyasalar üzerinde negatif etki oluşturuyor. Bunda ABD ile Türkiye arasında yaşanan kriz ve TL'nin Dolar karşısındaki konumu da Avrupa'da bankacılık hisseleri üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
 
(euronews)
 

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