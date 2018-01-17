ABD herkese borçlu Türkiye 22’nci alacaklı

Türkiye’nin rezervlerinde 61.4 milyar dolar değerinde ABD tahvil ve bonosu yer alırken, söz konusu portföyün 23.3 milyar doları uzun vadeli, 38.1 milyar doları ise kısa vadeli ABD varlıklarından oluşuyor. Geçen yılın ekim ayına göre Türkiye’nin elinde bulunan ABD varlıklarında 3.1 milyar dolarlık bir artış göze çarpıyor. Türkiye, ABD’nin borçlu olduğu ülkeler listesinde 22’nci sırada bulunuyor.

Ekim 2017 itibarıyla 1 trilyon 189 milyar dolarla en fazla ABD Hazine bono ve tahvilini elinde tutan ülke olan Çin’i, 1 trilyon 93 milyar dolarlık tahvile sahip olan Japonya takip ediyor. Çin’in, ABD devlet tahvillerini daha az cazip bulduğu, alımlarında yavaşlatma ya da durdurmaya gidebileceğine dair haberler, bu varlıkları elinde tutan ülkelerinin yanı sıra, ABD Başkanı Trump’ın ticaret fazlası nedeni ile Çin’e yönelik olası önlemlere karşı bir gözdağı verme ihtimalini gündeme getirmişti. Çin’in söz konusu haberleri yalanlamasına rağmen, geçen hafta ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 2.59’a çıkarak 10 ayın zirvesini görmüştü.