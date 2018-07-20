ABD’deki camileri hedef gösterdi

ABD’deki FETÖ terör örgütü firarileri, Amerikan medyasına verdikleri demeçte, Türkiye’yi ve Amerika Diyanet Merkezi (DCA) başta olmak üzere ülkede Diyanet’e bağlı camileri hedef aldı. Amerikan Fox medya grubunun internet sitesinde Hollie McKay imzasıyla yayınlanan ‘Muhalifler, Türkiye’nin ABD’deki camileri siyasi oyunlara ve düşmanlara yönelik ajanlık için kullandığını söylüyor’ başlıklı makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kendi İslamcı milliyetçiliğini’ yurt dışındaki camiler üzerinden yaymaya çalıştığı iddia edildi.

BİLGİ TOPLAMA YALANI

Makalede, birçok başarılı çalışmaya imza atan DCA başta olmak üzere ABD’de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerin, Türk istihbaratı adına bilgi topladığı ve FETÖ bağlantılı kişileri takip ettiği önü sürüldü. Makalede ismi verilmeyen ancak ‘daha önce Gülen yanlısı bir medya kuruluşunda çalışmış gazeteci’ olarak tanımlanan kişinin, FETÖ mensuplarının sözlü veya fiziksel saldırıya maruz kalabilecekleri gerekçesi ile DCA’ya gitmediği iftirasına yer verildi. Makalede değerlendirmelerine başvurulan diğer bir isim de FETÖ firarisi Ahmet Sait Yayla. TSK personeline FETÖ tarafından kumpas kurulduğu iddiasıyla başlatılan ‘Kozmik Oda’ soruşturması kapsamından aranan Ahmet Sait Yayla, makalede Avrupa’daki camilere yönelik ırkçı yaklaşımları örnek göstererek DCA ve ABD’deki Türk camilerini hedef haline getiriyor.

HEDEF HALİNE GERİYOR

Makalede, FETÖ’nün kapatılan Today’s Zaman gazetesi eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt’un yorumlarına da yer verildi. Bozkurt, yurt dışındaki camilerin Türk hükümetine muhalif kişiler hakkında fişleme yaptığını iddia etti.