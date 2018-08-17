ABD’den 23.8 milyar dolarlık tahvilimizi çektik

Maliye Bakanlığı’nın önceki gece yayımladığı son veriler, Türkiye’nin ABD Hazine tahvillerinde satışa yöneldiğini ortaya koydu. Ekim 2017’de ABD tahvillerinde 61.4 milyar dolar tutan Türkiye bu tahvillerin 32 milyar dolarını çekti. Yıl başından bu yana çekilen tutar ise 23.8 milyar dolar oldu. ABD’ye emanet ettiği parasını 28.8 milyar dolara indiren Türkiye böylece ABD Maliyesi’nin (Treasury) elinde 30 milyar dolar ve üzeri Hazine tahvili tutan ülkeler için kullandığı ‘büyük kreditörler’ listesinden çıkmış oldu. Listeden daha önce de Rusya çıkmıştı. Mart ayından bugüne Rusya 80 milyar dolara yakın tahvil sattı.

RUSYA’DA ÇIKTI

Ekim 2017’de Rusya 176.3 milyar dolar ile rekor düzeyde ABD tahvilini elinde tutuyordu. Rusya’nın temmuzda bu rakamı 14.9 milyar dolarda kalarak son 10 yılın en düşük seviyesine geldi. Bloomberg uzmanları, yaptırım baskısı yüzünden hem Rusya, hem de Türkiye’nin tahvil satışına hız verdiği yorumunu yapıyor. 1.2 milyar dolarlık ABD tahviline sahip olan Çin ilk sırada bulunurken ikinci sırada söz konusu tahvillere 1 trilyon 30 milyar dolarlık yatırım yapan Japonya geliyor. Geçen yılın sonuna göre Çin’in ABD varlıkları 10 milyar dolar, Japonya’nın ise 31 milyar dolar eridi.Üçüncü sırada 300 milyar dolar ABD devlet senedine sahip olan Brezilya var. İrlanda 299 milyar dolarla dördüncü, Birleşik Krallık 274 milyar dolarla beşinci, İsviçre 236 milyarla altıncı ve Lüksemburg yaklaşık 220 milyar dolarla yedinci sırada yer alıyor.

6.2 TRİLYON KREDİ

Dünyadaki serbest fonların (hedge fund) yüzde 60’nı bulunduran Cayman Adaları 197 milyar dolarla sekizinci sırada yer alırken, en fazla ABD devlet senedine sahip diğer ülkeler arasında Hong Kong 196 milyar dolarla dokuzuncu, Suudi Arabistan 165 milyar dolarla onuncu sırada. Dünya ülkelerinin ABD’de tuttuğu ve bir anlamda ‘ABD yönetimine verdiği kredi’ sayılan paranın toplamı 6.2 trilyon dolar.