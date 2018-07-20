ABD’li heyete İran mesajı

Husarcıklıoğlu “İran’a uygulanacak yaptırımların Türkiye ekonomisine vereceği zararı endişeyle karşılıyoruz. Geçmişte zarar gördük. Benzer bir durum yaşamak istemiyoruz. Türkiye’nin muhtemel zararlarının giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

‘Ticaret savaşları’ kavramının gündeme gelmesinden rahatsızlık duyduklarını da belirten Hisarcıklıoğlu, ABD’nin çelik ithalatına getirdiği yüzde 25’lik ilave verginin de hakkaniyetli olmadığını ve iki ülke arasındaki ittifak ruhuna uygun düşmediğini söyledi. Söz konusu verginin, Türkiye’nin demir-çelik sektörünü olumsuz etkilediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, ülkenin bu uygulamadan muaf tutulmasının hem ikili ticarete hem de ilişkilere katkı sağlayacağını dile getirdi.

BİZİM İÇİN ÜZÜCÜ

Hisarcıklıoğlu, nükleer silah dahil tüm kitle imha silahlarına da karşı çıktıklarını, özellikle bölgedeki nükleer silahlanmanın beraberinde getireceği risklerin farkında olduklarını ifade etti. BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile İran arasında 2015’te varılan uzlaşma sonucu bu ülkeyle iş yapmanın önündeki engellerin kaldırıldığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Biz yine bu salonda, bu anlaşmayı ve muhtemel etkilerini konuşmuştuk ancak aradan çok kısa bir süre geçtikten sonra ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını tekrar konuşuyor olmak bizim için üzücüdür. İran, Türkiye’nin en önemli bölgesel ticaret ortaklarından biri” diye konuştu. Billingslea da toplantının basına kapalı bölümünde katılımcılara, ABD’nin politikaları ve İran ile ilgili hassasiyetlerine ilişkin bilgi verdi.