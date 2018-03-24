ABD’nin çelik vergisine anında misilleme yaparız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (İTHİB) 2017 yılında en çok ihracat gerçekleştiren üyelerinin ödüllendirdiği törende yaptığı konuşmada, ABD’nin Türkiye’ye karşı aldığı vergi kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Nihat Zeybekci, şunları söyledi: “Türkiye’nin menfaatleri milim milim saniye saniye takip ediliyor. En son ABD’nin dünyadaki çelik sektörü ile ilgili aldığı kararlar ve tedbirleri çok yakından takip ediyoruz, buna asla müsaade etmeyiz. Böyle bir şey olursa da karşılığını mutlaka veririz. Misilleme taraftarı değiliz, öyle bir hevesimiz de yok. Dedik ki ‘Yasak yasağı getirir, engel engeli doğurur, yapmayın.’ Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump ile görüşmesinin detaylarının bu bölümü açıklanmadı, en önemli başlıklarından biri de buydu. Bütün detayları ile kendilerine vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda Trump ile görüşüldü, pazartesi de ilgili bakanla bizim görüşmemiz olacak.”

TEKSTİLE TEŞVİK YOLDA

Bakan Zeybekci, tekstil sektörüne de bir müjde verdi. Zeybekci “En kısa sürede bununla ilgili kararnameyi de duyacaksınız, artık tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar teşvik kapsamına alınacak. Çalışmalar tamamlandı” diye konuştu.

Tekstilciler hedef yükseltti

Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin tekstil ve hazır giyim sektörünün de yatırım teşvik kapsamına alınacağını açıklamasının ardından, İTHİB Başkanı İsmail Gülle’de salonda bulunan sektör temsilcileri ile birlikte 2018 yılında 12 milyar dolar ihracat sözü verdi. Gülle, başarılı olanları ödüllendirmenin istikrar için de önemli olduğuna dikkat çekerek, “İhracatçı Birlikleri olarak yani siz ihracatçıların sesi olarak, şunu çok büyük bir açık yüreklilikle söylemeliyim ki; iş dünyasının, siyasetin ve bürokrasinin bu kadar başarılı olarak bir arada çalıştığı başka bir örnek yoktur” diye konuştu.