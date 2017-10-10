ABD'nin oyunu yine tutmadı

Dış siyasette milli çıkarları doğrultusunda hareket edip her türlü siyasi ve ekonomik saldırıya rağmen diz çökmeyen Türkiye, bir kez daha hedef tahtasına kondu. Mayıs 2013'ten bu yana Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık operasyonu ve FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişimine rağmen taviz vermeden yoluna devam eden Türkiye, bu kez ABD'nin vize faaliyetlerini askıya alması ile kuşatılmaya çalışılırken, piyasa tepkisi üzerinden yangını körükleme operasyonu tutmadı. ABD'nin Türkiye'de vize faaliyetlerini askıya alması ve Türkiye'nin buna karşılık vermesinin etkisiyle Asya seansında 3.90 TL'nin üstünü gören dolar, daha sonra 3.71 TL'ye geriledi. TL'deki günlük kayıp yüzde 2.7 oldu.

DÖVİZ HESAPLARI EN YÜKSEK SEVİYEDE

Sabah'ın haberine göre 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından dolar satarak TL'ye geçip ülkeyi ekonomik olarak da savunan vatandaşın döviz talebinin olmaması dünkü işlemlere damga vurdu. Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre Türkiye'deki döviz tevdiat hesaplarının büyüklüğü 22 Eylül 2017 itibarıyla 203.9 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketicinin döviz cinsi kredi borcu da sadece 51 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, döviz ihtiyacı bulunmayan yerli yatırımcının, dün de döviz satışı yaptığını ve yabancının kur oyununa gelmediğini belirtiyor.

ŞİRKETLERİN KISA VADEDE SORUNU YOK

Türkiye'de, 'kriz sevicilerinin' her kur yükselişinde gündeme getirdiği reel sektörün açık pozisyonu da kısa vadede adeta düşman çatlatırcasına artıda bulunuyor. Temmuz sonu itibarıyla reel sektörün döviz açık pozisyonu 211.3 milyar dolar seviyesinde. Bu borcun önemli bir bölümü uzun vadeli. Kısa vadeli döviz pozisyonu ise 3.5 milyar dolar artıda bulunuyor.

KAMU BANKALARI İŞBAŞINDA

ABD piyasalarının kapalı olduğuna dikkat çeken analistler, Londra merkezli bazı fonların panikle pozisyon kapatmaya çalıştığını, bazı fonların ise spekülatif amaçla dolar aldığını vurguladı. Kamu bankalarının dün dolar sattığı kaydedildi.

MERKEZ'DEN 'BURADAYIM' MESAJI

Piyasalarda yaşanan hareketlilik karşısında, Merkez Bankası'ndan da 'sakinleştirici' mesajlar geldi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal, döviz likiditesi anlamında herhangi bir sıkıntı olmadığını, piyasaları yakından takip ettiklerini söyledi.

BORSADA 'AÇIK' OPERASYON

Özellikle bazı yabancı fonların panik havasını pekiştirmek için yaptığı dolar alımlarına, yerli yatırımcının satışla karşılık vermesi kurdaki yükselişin hızını kesti. Borsada ise açılışla birlikte piyasada moralleri bozmak için yapılan açığa satışlarla yüzde 4.7'lik kayıpla 99 bin 210 puana kadar gerileyen endeks, daha sonra gelen alımlarla toparlandı. İlk iki dakikada 12 hissede devre kesici uygulaması çalıştı. Endeks özellikle yerli yatırımcıların alımlarının etkisiyle günü 101 bin 298 puanla kapatırken, günlük kayıp yüzde 2.73'te kaldı. Öte yandan altının gram fiyatı, 155.7 lira ile tarihi zirvesini görüp, 152.9 liraya geriledi.

ABDURRAHMAN KAAN

MÜSİAD Başkanı

Türkiye yaptırımlara tepkisiz kalamaz

Ülkemiz, uluslararası arenada eşit bir şekilde varlığını sürdürüyor. Dolayısıyla kendisine yönelik yapılan yaptırımlara elbette tepkisiz kalmayacaktır. Türkiye, şerefli ve güçlü bir ülke olarak, ABD'nin vize başvurularını askıya almasına karşılık, bu esasa dayanarak vizeleri kaldırma kararı aldı. İş dünyasının temsilcileri olarak bizlerin temennisi, bu gerilimin iki ülke arasındaki ekonomik ilişki ve işbirliğine asgari düzeyde etki etmesidir.

EROL BİLECİK

TÜSİAD Başkanı

Son derece talihsiz bir gelişme

ABD'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik seyahat vizesi işlemlerini durdurması kararı, son derece talihsiz bir gelişmedir. Türkiye ile ABD, siyasal, ekonomik ve tarihi açıdan güçlü ve köklü bağlara sahiptir. NATO müttefikliği çerçevesinde bölgesel ve küresel istikrar açısından iki ülke ilişkileri belirleyicidir. Diplomatik süreçler bir an evvel başlatılmalıdır.

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

TOBB Başkanı

Sorunun diyalogla çözülmesi gerekir

Biz sorunun diplomatik süreçlerle kısa sürede aşılacağına inanıyoruz. NATO'nun güçlü üyeleri Türkiye ve ABD'nin köklü ilişkileri, sağlam iktisadi, sosyal ve siyasi temellere dayanıyor. İki ülke arasındaki güçlü ilişkin, yaşanan sorunun diyalogla aşılacağı yönünde ümit veriyor.

HASAN ALİ CESUR

ASKON Başkanı

ABD pire için yorgan yakıyor

ABD içi boş bir söylemle adeta bir pire için yorgan yakmaktadır. ABD'nin bu içi boş gerekçesi Türk halkı tarafından unutulmaz. ABD yetkililerinin, iş uygulamalara gelince Türkiye düşmanı olan terör gruplarına nasıl silah dağıtıp onları güçlendirdiğini, Türkiye'de sivil insanların canlarına kıyarak darbe kalkışmasında bulunan, insanlığın utanç vesikaları pireleri nasıl sahiplendiğini çok rahatlıkla gözlemlemekteyiz.

AYHAN ZEYTİNOĞLU

İKV Başkanı

Türkiye'nin endişeleri giderilmeli

Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz sonrasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunda ABD'den anlaşılabilir talepleri olmuştu. ABD tarafından YPG'ye verilen destek de ilişkilerde sıkıntı yaratan diğer bir konu oldu. Türkiye, ABD için eğer önemli bir müttefikse bu haklı endişelerini gidermeye yönelik adımlar atmalı. Türkiye'nin yanında olduğunu hissettirmeli. Bugüne kadar bu desteği göremedik.

AHMET NAZİF ZORLU

Zorlu Holding

ABD art niyetli davranıyor

ABD tarafında art niyetler olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir şeyin yaşanmasını anlamakta güçlük çekiyoruz. Ama tabii ki bunu diplomatik yollarla çözmenin yararı var. Sen bir taraftan terör örgütlerine destek ver, diğer taraftan Türk vatandaşlarını kendi ülkende tutukla; burada bir kişi tutuklandığında da böyle bir girişim yap.

ALİ KİBAR

Kibar Holding

Piyasalar sakinleşecek

Şu anda temkinli şekilde olayları izlemek durumundayız. ABD'nin özel sektörünün Türkiye'de, Türkiye'deki bazı kuruluşların da ABD'de yatırımları bulunuyor. Piyasalar panikle reaksiyon veriyor. Biraz zaman geçtikçe, konunun detayları anlaşıldıkça sakinleşme sürecine girilir.

Ali ONARAN

Pronto Tur

Tur alanların 15 günü var

Türkiye'den ayda 2 bine yakın turist ABD'ye gitmek için paket tur alıyor. Bunların önemli bir bölümü vizeleri tur öncesi alıyor. Parasını yatırmış ancak vize başvurusunda bulunmamış kişilerin ücretleri 15 gün içerisinde iade edilecek.

HAMDİ AKIN

Akfen Holding

Sert hareketler devam etmez

Siyasi olarak bir şey söyleyemem ama ekonomik olarak çok da olumlu etkisi olmayacağını öngörüyorum. Piyasalarda olayın ilk gününde böyle hareketlerin olması normal. Sonra oturur.

AHMET ERDEM

YASED Başkanı

İkili ilişkiler normalleşmeli

YASED olarak, Türkiye ile ABD arasındaki siyasi sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi ve ikili ilişkilerin kısa süre içinde normale dönmesi beklentisindeyiz. İki müttefik ülkenin bu sorunları aşabileceğine inanıyoruz.