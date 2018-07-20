S&P'den yapılan açıklamada, Rusya'nın yabancı para cinsinden kredi notunun "BBB-" seviyesinde, yerli para cinsinden kredi notunun "BBB" seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün "durağan" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın durağan görünümünün artan jeopolitik gerginliklere karşı Rusya'nın güçlenen kamu finansmanının bir dengesi olduğu kaydedildi.

Rusya'nın ekonomik toparlanmasının hız kazanmasının gelecek 24 ayda ülkenin kredi notuna olumlu yansayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, mali düzenlemenin beklenenden daha hızlı gerçekleşmesi durumunda da ülkenin kredi notunun olumlu etkileneceği vurgulandı.

Öte yandan, açıklamada, jeopolitik nedenlerden dolayı yabancı hükümetlerin Rusya üzerindeki yaptırımları sıkılaştırması veya Rusya'nın bütçesinde bozulma riskinin oluşması durumlarında ise ülkenin kredi notunun olumsuz etkileneceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, geçen sene yüzde 1,5 oranında büyüme kaydeden Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 1,6 ve gelecek sene yüzde 1,7 oranlarında büyüme yakalamasının öngörüldüğü belirtildi.