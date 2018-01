Abdullah Avcı: İlk maçın bedelini ağır ödedik

Giresunspor'u 2-1 yenmesine karşın ilk maçta aldığı 3-1'lik yenilgi nedeniyle mağlup olan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından konuştu. İlk maçın bedelini ağır ödediklerini söyleyen Avcı, "İlk maçın bedelini ağır ödedik. Her maçın her anını iyi değerlendirmek gerekiyor. Aslında çok güzel başladı, oyun ve pozisyon olarak, öne geçtik. Oyun bu şekilde gözüküyordu sonra duran toptan golü yedik. Bizim gibi takımın böyle bir gol yememesi gerekiyordu. Çok kolay iki sarı karttan Kerim oyundan atıldı. Oyundan hiç kopmadık, değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız var. Galip geldik ama turu alamadık. Sonuna kadar uğraştık. Rakip TFF 1. Lig'in şampiyonluğa oynayan takımı. Her şeyi denedik ama turu kaybettik. Rakibi tebrik ediyorum, ligde başarılar diliyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Bu sahne kapandı, kazanarak kaybettik. Şimdi önümüzde tertemiz 17 tane müsabaka var. Bu hafta sonu itibarıyla başlıyor. Bütün başlayacak liglere tüm futbol ailesine fair-play ruhunda bir lig diliyorum. Yarın yeni bir gün yeni bir hafta yeni hedefler bunlarla yaşayamayız" diye konuştu.