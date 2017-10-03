AHK Türkiye Başkanı Markus C. Slevogt: Türkiye'nin potansiyeline yüzde 200 güveniyorum

Slevogt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman firmaların Türkiye'deki yatırımlarını devam ettirdiğini belirterek, iki ülke arasındaki ticaretin geçen yıl 37,5 milyar euro olduğunu, ikili ticaretin bu yıl 2016'daki seviyede gerçekleşeceğini düşündüğünü, belki çok az düşüş olabileceğini söyledi.

18 yıldır Türkiye'de yaşadığını dile getiren Slevogt, "Türkiye'nin potansiyeline yüzde 200 güveniyorum. Türkiye'nin potansiyeli var. Çünkü genç nüfusa sahip, coğrafi konumu iyi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, farklı sektörlerdeki fırsatları ilerleteceğini ve ekonomisini daha da geliştireceğini belirten Slevogt, Türkiye'nin bir sonraki ekonomik gelişme seviyesine ulaştığını kaydetti. Slevogt, "Türk ekonomisi tamamen yeni bir iş modeli haline dönüşüyor. Kendi rekabet avantajlarını üreten bilgi tabanlı bir ekonomi..." dedi.

"ALMAN AİLE ŞİRKETLERİNİN TÜRKİYE'DE GENİŞLEME İŞTAHI VAR"

Markus C. Slevogt, Türkiye'nin diyaloğu ve iletişimi daha iyi anladığını ifade ederek, "Türkiye, ticari ortaklarını daha iyi anlıyor. Hem Türkiye hem de Avrupa ülkelerinin beraber doğru adım attığını görmek isterim. Doğru noktaya ulaşmaları için Türkiye ve Avrupa Birliği'nin adım atmalarını ve birbirlerini daha iyi anlamalarını isterim." şeklinde konuştu.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'na üye Türkiye'de 860 şirket bulunduğunu belirten Slevogt, Türkiye'de en fazla yatırımın Almanlar tarafından yapıldığını söyledi.

Slevogt, Türkiye'de "gizli şampiyonlar" olarak adlandırılan Alman aile şirketleri olduğunu ifade ederek, "Alman aile şirketlerinin Türkiye'de daha fazla genişleme iştahı var." dedi.