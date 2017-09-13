AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'nin OVP tahmininin üzerinde büyümesi bekleniyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Öncü göstergeler ve üçüncü çeyrekteki baz etkisi de göz önüne alındığında Türkiye'nin 2017 yıl sonunda Orta Vadeli Plan (OVP) tahmini olan yüzde 4,4'ün oldukça üzerinde bir büyüme gerçekleştirmesi beklenmektedir." ifadesini kullandı.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından "Güçlü büyüme devam ediyor" sloganıyla yayımlanan eylül ayı ekonomi bülteninde, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın görüşlerine yer verildi.

Türkiye'nin 2017 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüme başarısı gösterdiğini anımsatan Yılmaz, özellikle sanayi sektöründe yüzde 6,3 olmak üzere tüm sektörlerin yüzde 4,5'in üzerinde bir katma değer oluşturduğunu, bu büyümenin ekonominin tamamındaki ivmelenmeyi işaret ettiğini belirtti.

Ayrıca toplam büyüme yüzde 5,1 olurken yatırımların yüzde 9,5, ihracatın yüzde 10,5 artmasıyla büyüme bileşenlerinin de önümüzdeki günler hakkında pozitif sinyaller verdiğini gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncü göstergeler ve üçüncü çeyrekteki baz etkisi de göz önüne alındığında Türkiye'nin 2017 yıl sonunda Orta Vadeli Plan (OVP) tahmini olan yüzde 4,4'ün oldukça üzerinde bir büyüme gerçekleştirmesi beklenmektedir. Türkiye'nin 2016 yılının üçüncü çeyreğinde, ekonomide 0,8 küçülme meydana getiren hain darbe girişimine rağmen 2016'nın son çeyreğinde yüzde 4,2, 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5,2 ve 2017'nin ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüme başarısı göstermesinin iki önemli kaynağı mevcuttur. Bunların ilki ülkesinin potansiyeline güvenen ve duraksamadan çalışmayı sürdüren aziz milletimizdir. İkincisi ise istihdam seferberliği, vergi indirimleri ve KGF Teminatları başta olmak üzere kritik hamleler ile ekonomideki tıkanıklıklara zamanında müdahale eden AK Parti hükümetidir."

Yılmaz, AK Parti hükümetlerinin genel başarısının temelini oluşturan güven ve istikrar kavramlarının 16 Nisan referandumu sonrasında güçlenmesinde ekonominin gösterdiği performansın da önemli paya sahip olduğunu vurguladı.

Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, ikinci çeyrek büyümesinin yanı sıra AK Parti hükümetlerinin büyüme tecrübelerinin küresel rakamlar ile kıyaslanarak ele alındığı ve bir refah ölçütü olarak Satınalma Gücü Paritesi (SGP) rakamlarının incelendiği bültenin çalışmalara katkı sunmasını diledi.