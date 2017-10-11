Akdeniz’den ümitliyiz ilk derin sondaj 2018’de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ilk derin sondajın 2018’de Akdeniz’de yapılacağını açıkladı. Antalya’da düzenlenen Enerji Zirvesi’nde konuşan Albayrak, Akdeniz ve Karadeniz’de sismik arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek “Akdeniz başta olmak üzere Karadeniz’de de rol alacağız. 2018 yılı başında ilk Akdeniz sığ sondajını daha sonra da derin sondajımızı yapacağız. Muazzam bir maliyet avantajı da sağlıyoruz. Bu size ne kazandıracak. Bir bakmışsınız başkasının bir kuyuya harcadığı parayla siz iki kuyu açıyorsunuz. Akdeniz özelinde çok ama çok ümitliyiz” dedi.

YENİ REZERVLER BULDUK

Konuşmasına TÜPRAŞ’ın İzmir’deki rafineri patlamasında hayatını kaybeden işçilerin ailesine başsağlığı dileyerek başlayan Albayrak moderatörlerin soruları üzerine, son 10 yılda 8 milyar tondan daha fazla kömür rezervini Türkiye rezervine kattıklarını belirterek “Son 1 yılda 1.4 milyar ton yeni kömür rezervi keşfettik. 15.9’dan 17.3 milyar tona çıktı. Ciddi bir arama yaptık. Potansiyel rezervlerimiz artıyor. Sadece hacim değil kömürümüzün kalitesi de artıyor. Bu toplam kömür rezervi noktasında piyasa fiyatları dalgalanıyorsa da ortalama 15-20 dolardan hesaplasanız, 300-350 milyar dolarlık değerden bahsediyoruz. Türkiye’nin 350 milyar dolarlık rezervi var. Bundan kesinlikle faydalanmamız lazım. Ekonomide daha fazla katma değer üretmesi için ortaya koymamız lazım. En son teknoloji, en çevreci kriterlerle, dünyadaki metotların en doğrusuyla devreye almamız lazım” dedi.

YERLİ KÖMÜRE TEŞVİK

Albayrak “Yerli kömürle ilgili başlattığımız teşvik ve destek mekanizmasını 2018 başı itibari ile devreye alacağız” dedi. Bakan Albayrak, elektrik üretiminin üçte ikisinin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturması için altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Türkiye’nin bir üst lige çıkması için enerjide dışa bağımlılığın azalmasının kritik önemde olduğunun altını çizen Albayrak, geçen yıl yerli kaynaklardan elektrik üretiminde yüzde 49’a ulaşıldığını söyledi.

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