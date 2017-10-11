Akdeniz’den ümitliyiz ilk derin sondaj 2018’de
Antalya’daki Enerji Zirvesi’nde soruları yanıtlayan Enerji Bakanı Berat Albayrak, petrol ve doğalgazda ilk derin sondajın 2018 yılı başında Akdeniz’de yapılacağını söyledi. Albayrak “Akdeniz’den çok ama çok ümitliyiz” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ilk derin sondajın 2018’de Akdeniz’de yapılacağını açıkladı. Antalya’da düzenlenen Enerji Zirvesi’nde konuşan Albayrak, Akdeniz ve Karadeniz’de sismik arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek “Akdeniz başta olmak üzere Karadeniz’de de rol alacağız. 2018 yılı başında ilk Akdeniz sığ sondajını daha sonra da derin sondajımızı yapacağız. Muazzam bir maliyet avantajı da sağlıyoruz. Bu size ne kazandıracak. Bir bakmışsınız başkasının bir kuyuya harcadığı parayla siz iki kuyu açıyorsunuz. Akdeniz özelinde çok ama çok ümitliyiz” dedi.
YENİ REZERVLER BULDUK
Konuşmasına TÜPRAŞ’ın İzmir’deki rafineri patlamasında hayatını kaybeden işçilerin ailesine başsağlığı dileyerek başlayan Albayrak moderatörlerin soruları üzerine, son 10 yılda 8 milyar tondan daha fazla kömür rezervini Türkiye rezervine kattıklarını belirterek “Son 1 yılda 1.4 milyar ton yeni kömür rezervi keşfettik. 15.9’dan 17.3 milyar tona çıktı. Ciddi bir arama yaptık. Potansiyel rezervlerimiz artıyor. Sadece hacim değil kömürümüzün kalitesi de artıyor. Bu toplam kömür rezervi noktasında piyasa fiyatları dalgalanıyorsa da ortalama 15-20 dolardan hesaplasanız, 300-350 milyar dolarlık değerden bahsediyoruz. Türkiye’nin 350 milyar dolarlık rezervi var. Bundan kesinlikle faydalanmamız lazım. Ekonomide daha fazla katma değer üretmesi için ortaya koymamız lazım. En son teknoloji, en çevreci kriterlerle, dünyadaki metotların en doğrusuyla devreye almamız lazım” dedi.
YERLİ KÖMÜRE TEŞVİK
Albayrak “Yerli kömürle ilgili başlattığımız teşvik ve destek mekanizmasını 2018 başı itibari ile devreye alacağız” dedi. Bakan Albayrak, elektrik üretiminin üçte ikisinin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturması için altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Türkiye’nin bir üst lige çıkması için enerjide dışa bağımlılığın azalmasının kritik önemde olduğunun altını çizen Albayrak, geçen yıl yerli kaynaklardan elektrik üretiminde yüzde 49’a ulaşıldığını söyledi.
Akkuyu’da temel en geç yılbaşında
Albayrak, Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaat izni çalışmalarının devam ettiğini, gerekli başvurular ve güvenlik süreçlerinin çok detaylı incelendiğini söyledi. Albayrak “İnşallah, Akkuyu’da bu yıl sonu veya gelecek yıl başında temel atmayı iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. 29 Ekim 2023’e, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yetiştirebilirsek bizim için bundan daha onurlu, şerefli bir hediye olamaz” dedi.
Doğalgazda kesintisiz ilk kışı yaşayacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin kış aylarına girerken enerjini talebi karşılamak için çalışmaları tamamladığını belirterek, “Bu kış büyük bir sıkıntı yaşamazsak, kesintisiz ilk kışımız bu adımlarla yaşanmış olacak. Günlük sisteme gaz basabilme kapasitemizi 400 milyon metreküpe çıkarmak hedefimiz” dedi. Bakan Albayrak, elektrik dağıtım sektörünün döviz riskine dayalı ciddi problemler yaşadığını ve stres testinten geçtiğini de ifade ederek, “Sektörün heyecanla beklediği gelişmelerle ilgili çalışmalarla önemli adımlar attık. 2020 tarife döneminden önce ciddi bir iyileşme öngörüyoruz. Gerekli düzenleme noktasında son rütuşları yapıyoruz” diye konuştu.
Kadına ‘evde otur’ deme lüksümüz yok
Bakan Albayrak, Antalya’daki Enerji Zirvesi’nin ardından MÜSİAD’ın İstanbul’da düzenlediği ‘Vizyoner Zirvesi’ne’ de konuşmacı olarak katıldı. Konuşmak için kürsüye çıkan Albayrak 50 metre yürüdü. Sözlerine salon düzenine vurgu yaparak başlayan Albayrak “Maşallah pist geniş ve uzun olmuş. Oradan buraya gelene kadar bir yarım maç yaptık” dedi. Konuşmasında girişimcilik ve Ar-Ge alanındaki potansiyele değinen Albayrak, salonda bulunan kadınları işaret ederek “Kadınlarımıza çağrı yapmak istiyorum. Artık dünya değişiyor. Eski konjonktürel alt yapı yok. ‘Evde otur’, ‘çalışma’, ‘bunu yap’, ‘bunu yapma’. Bizim böyle bir lüksümüz yok” diye konuştu.
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