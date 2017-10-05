Ak-Kim’den cari açığı azaltacak dev yatırım

Dünyada 4 trilyon dolarlık pazar olan kimya sektörünün Türkiye’deki en büyük oyuncularından olan Akkök Holding kuruluşlarından Ak-Kim, Türkiye’deki 40’ıncı yılını kutluyor. 1977 yılında 4 çalışan ile temelleri atılan ve bugün 850 kişiye istihdam sağlayan şirket, 2023 yılına kadar 300 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Şirketin yıllık değerlendirme toplantısında yapılan açıklamada bu yatırım rakamının bir kısmının yeni satınalmalar, bir kısmının ise tesis yatırımları olacağı belirtildi. 2017 yılının, hem Ak-Kim hem de Akkök Grubu için çok önemli bir yıl olduğunu söyleyen Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, 2023 yılında Türkiye’nin cari açığının yüzde 2’sini Akkök Holding olarak kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

750 MİLYON DOLAR CİRO

Ak-Kim Genel Müdürü Onur Kipri ise Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’e geldiğimizde Ak-Kim’in özel kimyasallar alanında sektörün bir numaralı oyuncusu olmasını istediklerini ifade ettiği konuşmasında, “2023’e geldiğimizde Ak-Kim’i 750 milyon dolar cirolu bir şirket konumuna getirmek istiyoruz. 40 yıldır organik ve inorganik büyümesini sağlıklı sürdüren Ak-Kim, yeni şirket satın alma fırsatlarını da değerlendirecek. Gizem Frit’in ardından bu yıl Alman Dinox’u satın aldık” dedi. Akkök Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Raif Ali Dinçkök ise “15 senedir yurt dışında anahtar teslim fabrikalar kuruyor. Dünyada bunların bir çok örneği var. Yatırımlarımız sürecek” dedi.